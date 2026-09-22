Kazna za Pančevca: Neovlašćeno držanje opojnih droga

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog protiv B.J. (1985) iz Pančeva, nakon što je policija kod njega pronašla manju količinu narkotika.

Zloupotreba i držanje zabranjenih supstanci ponovo su se našli pod lupom pančevačkog pravosuđa. Prema zvaničnom saopštenju tužilaštva, opravdana sumnja datira od 2. maja 2026. godine, kada je oko 23 časa u Pančevu policijska patrola presrela i legitimisala osumnjičenog. Detaljnim pretresom, u džepu farmerki koje je B.J. nosio na sebi, pronađena je papirna kesica sa 0,60 grama marihuane, koja je odmah zaplenjena.

Muškarac se tereti za krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga, za koje su zakonom zaprećene rigorozne sankcije bez obzira na to što se radi o količini manjoj od jednog grama.

U podnetom optužnom predlogu, postupajući tužilac je od Osnovnog suda u Pančevu zatražio da se okrivljeni proglasi krivim i osudi na oštru novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara. Pored ove finansijske sankcije, predloženo je da se B.J. izrekne i obavezna mera bezbednosti – oduzimanje predmeta, čime će zaplenjeni narkotici biti trajno uništeni.

(Pančevac)