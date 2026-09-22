Optužni predlog: Pijan pretukao suprugu na Zelenoj pijaci

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog protiv S.M. (1955) iz Pančeva zbog opravdane sumnje da je na javnom mestu brutalno pretukao svoju vanbračnu suprugu.

Stravičan slučaj porodičnog nasilja odigrao se u popodnevnim časovima naočigled prolaznika. Prema navodima iz optužnog akta, S.M. je 11. februara oko 16.51 časova, na platou Zelene pijace u Pančevu, u stanju potpune alkoholisanosti nasrnuo na svoju vanbračnu partnerku R.C. (1961). Alkotestiranjem je utvrđeno da je nasilnik u organizmu imao čak 2,98 promila alkohola.

On je nesrećnu ženu više puta pesnicama i rukama udario direktno u predelu glave. Od siline monstruoznih udaraca, R.C. je izgubila ravnotežu i pala na betonsku podlogu, zadobivši pritom lake telesne povrede i traumu.

Tužilaštvo tereti Pančevca za krivično delo Nasilje u porodici, za koje je zaprećena stroga zatvorska kazna, a optužni predlog je predat Osnovnom sudu u Pančevu na dalje postupanje i zakazivanje glavnog pretresa.

(Pančevac)