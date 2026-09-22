Otkazana manifestacija „U bojama ruja”

Tradicionalna planinarska manifestacija „U bojama ruja”, koju organizuje Planinarsko društvo „Jelenak” iz Pančeva, otkazana je zbog katastrofalnog požara koji je zahvatio Deliblatsku peščaru.

Ljubitelji prirode i planinarenja ove godine će ostati uskraćeni za jedan od najlepših jesenjih događaja. Iz Planinarskog društva „Jelenak” saopštili su da je veliki požar naneo ogromnu štetu zaštićenom području Deliblatske peščare, zbog čega je održavanje ove prepoznatljive manifestacije postalo nemoguće.

Stanje na terenu je kritično, a prostor koji je decenijama privlačio stotine šetača i rekreativaca trenutno je potpuno nebezbedan.

Vatrena stihija je najteže pogodila upravo infrastrukturu namenjenu pešacima i planinarima. Prema podacima iz pančevačkog društva, najvećim delom su uništene šetne staze, planinarske markacije, putokazi, kao i klupe na odmorištima koje su članovi kluba godinama uređivali. Gubitak orijentira i oštećen teren predstavljaju preveliki rizik za kretanje grupa kroz peščaru.

Imajući u vidu da je bezbednost učesnika uvek na prvom mestu, rukovodstvo „Jelenka” donelo je tešku, ali jedinu odgovornu odluku da se akcija otkaže. Pred planinarima i čuvarima prirode sada je dug period procene štete, obnove uništenih staza i ponovnog markiranja terena kako bi se ovom biseru prirode vratio stari sjaj.

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(Pančevac/S.L)