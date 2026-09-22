Balkanska elita: Pančevci doneli pregršt medalja iz Rumunije

Atletičari pančevačkog kluba „Panonija“, Slađana Jezdimirović i Ajredin Ajeti, ostvarili su istorijski uspeh na Balkanskom prvenstvu za veterane u Krajovi, osvojivši čak šest odličja.

Na prestižnom takmičenju „BAMACS 2026“, koje je od 17. do 20. septembra okupilo preko 1.000 atletičara iz više od 13 zemalja, reprezentacija Master tima Srbije ostavila je izuzetan utisak. U izuzetno jakoj konkurenciji, dvoje predstavnika Atletskog kluba „Panonija“ iz Pančeva briljiralo je u svojim starosnim kategorijama, donoseći kući pregršt medalja i zvanja vicešampiona Balkana.

U ženskoj konkurenciji, u kategoriji F45, Slađana Jezdimirović se okitila sa tri medalje. Ona je najpre osvojila bronzano odličje u napornoj trci na 5.000 metara. Uspeh je upotpunila narednih dana kao ključna članica srpskih štafeta, osvojivši srebro u trci 4×100 metara, dok je u disciplini 4×400 metara zaradila još jednu bronzanu medalju.

Svestrani pančevački sportista Ajredin Ajeti dominirao je u muškoj konkurenciji u kategoriji M40, postigavši stoprocentan učinak – tri discipline i tri srebrne medalje. Ajeti je postao vicešampion Balkana u zahtevnom desetoboju, isti uspeh ponovio je u trci na 3.000 metara stiplčez, da bi neverovatan takmičarski niz zaokružio još jednim srebrom u disciplini troskok.

„Atletski klub ‘Panonija’ je veoma ponosan što i u kategoriji atletskih veterana ima izuzetne sportiste. Oni na najbolji način promovišu sport i zdrav način života, a svojim delima daju savršen primer mladim snagama koje tek stasavaju“, istakao je Aleksandar Dragojević, predsednik ovog uspešnog pančevačkog kluba.

(Pančevac/S.L)