Pucnjava ispred škole u Turskoj: Ima povređenih, napadač priveden

Više učenika povređeno je u okrugu Turgutlu u Manisi u Turskoj, kada je neidentifikovana osoba otvorila vatru ispred srednje škole.

Nakon prijave, na lice mesta upućen je veliki broj policijskih i medicinskih ekipa. Vlasti su saopštile da je, prema prvim informacijama, povređeno osam osoba i da je napadač priveden, prenosi Telegraf.

Manisa’da okul saldırısını gerçekleştiren şahıs: • 2011 doğumlu — 15 yaşında Şahıs gözaltında. https://t.co/2qJSkaTE5l — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) September 22, 2026

Užas se dogodio ispred Srednje stručne i tehničke anatolijske škole „Inči Uzmez“ u Turgutluu oko 08.00 sati. Navodno je napadač pucao iz lovačke puške.

🔴Unknown gunman opens fire near Turkish school, four students injured An unidentified gunman opened fire near İnci Üzmez Vocational and Technical High School in Turgutlu, Manisa Province. According to preliminary reports, four students were injured in the attack. The gunman reportedly fired randomly at people outside the school building. Police units and ambulances were dispatched to the scene, while the injured are receiving medical treatment. Concerned parents have also gathered near the school as authorities work to secure the area and determine the circumstances of the incident and the identity of the suspect. — The Caspian Post (@thecaspianpost) September 22, 2026

Na licu mesta su brojne policijske i zdravstvene ekipe. Povređeni su ambulantnim vozilima prevezeni u Državnu bolnicu u Turgutluu.

„Dana 22. septembra 2026. godine, oko 07.59 sati, primljena je prijava da je pucano iz oružja na području u blizini Srednje stručne i tehničke anatolijske škole Inči Uzmez u našem okrugu Turgutlu. Nakon prijave, na područje je upućen veliki broj policijskih i zdravstvenih ekipa. Prema prvim utvrđenim informacijama u vezi sa događajem, saznaje se da je pogođeno osam osoba. Obezbeđen je transport povređenih do najbliže zdravstvene ustanove. Nakon događaja, osumnjičeni za kojeg se procenjuje da je pucao iz oružja uhapšen je i priveden od strane naših bezbednosnih snaga. U vezi sa događajem pokrenuta je sudska i administrativna istraga, a dalji razvoj situacije biće naknadno saopšten javnosti“, navele su vlasti.

(Telegraf.rs)