Praznik kukuruza i ekologije: Debeljača sprema veliku jesenju akciju

U Debeljači se ove subote sprema nesvakidašnji spoj tradicije, gastronomije i ekološke svesti, jer će meštani i posetioci imati priliku da istovremeno uživaju u jesenjim ukusima i učestvuju u velikoj akciji očuvanja životne sredine. Udruženje „U službi prirode Debeljača“, u saradnji sa „Aktivom žena za lepše selo“, organizuje koordinisanu manifestaciju koja spaja tradicionalni Festival kukuruza (Kukoricafesztivál) i akciju prikupljanja reciklažnog otpada.

Cela manifestacija biće održana u subotu, 26. septembra 2026. godine, na prostoru lokalne pijace, a organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da se pridruže i malim koracima urade veliku stvar za svoje mesto.

Gastronomski užitak sa humanitarnim ciljem

U okviru festivalskog dela programa, koji organizuje „Aktiv žena za lepše selo“, posetioce očekuje izuzetno bogata i topla jesenja ponuda. Na štandovima će se služiti domaće poslastice i topli napici idealni za predstojeće hladnije dane:

Tradicionalne slane i slatke palačinke (Palacsinta)

Raznovrsna slana i slatka posluženja

Topla čokolada (Forró csokit), čajevi i Dolce Gusto kafa

Ono što ovom festivalu daje posebnu vrednost jeste njegov humanitarni karakter, jer će deo prihoda od prodaje ovih đakonija biti usmeren u dobrotvorne svrhe za pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

Zeleni korak: Velika akcija reciklaže na ulazu u pijacu

Paralelno sa kulinarskim ugođajem, udruženje „U službi prirode“ postaviće namensku prikolicu na samom ulazu u pijacu kako bi se sprovela velika ekološka akcija. Organizatori apeluju na meštane da pregledaju svoja domaćinstva i umesto u kontejner, na pijacu donesu sledeće sirovine:

Staklene flaše i tegle

Limenke i plastične čepove

Stare baterije koje predstavljaju ogroman rizik po ekosistem

„Baterije nikako ne bi smele da završe u prirodi ili na divljim deponijama, jer oslobađanjem teških metala mogu ozbiljno i trajno zagaditi zemljište i podzemne vode“, upozoravaju iz udruženja „U službi prirode“. Ova subota u Debeljači idealan je primer kako se kroz druženje, negovanje tradicije i ekološki aktivizam može poslati najlepša slika o svesti jedne lokalne zajednice.

(Pančevac/S.L)