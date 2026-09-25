Čistiji Kovin: Stigao novi kamion smećar vredan skoro 26 miliona

U opštini Kovin uspešno je obavljena primopredaja novog, savremenog kamiona smećara sa nadgradnjom tipa presa, čime lokalna samouprava nastavlja sa kapitalnim ulaganjima u modernizaciju komunalne infrastrukture. Novo vozilo biće odmah stavljeno u funkciju sakupljanja i transporta komunalnog otpada, što će direktno doprineti očuvanju životne sredine i podizanju higijene na teritoriji cele opštine.

Ova značajna investicija realizovana je u okviru projekta „Nabavka nove opreme za sakupljanje komunalnog otpada – kamion smećar sa nadgradnjom tipa presa“. Ukupna vrednost nabavke iznosi 25.788.000,00 dinara, od čega je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine obezbedio lavovski deo od 20.000.000,00 dinara, dok je preostali iznos izdvojen iz budžeta Opštine Kovin.

Moćna mehanizacija za efikasniji rad na terenu

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, isporuku vozila obavilo je renomirano privredno društvo WEST TRUCK d.o.o. Beograd. Reč je o visokokvalitetnom kamionu marke IVECO Eurocargo ML10EL25/P, sa vrhunskom nadgradnjom tipa presa Farid Industrie S.p.A. Farid T1 MH18 PLUS, koja omogućava maksimalnu efikasnost pri sabijanju i transportu otpada.

Zvaničnoj primopredaji ključeva prisustvovali su predsednica Opštine Kovin Violeta Ocokoljić, zamenik predsednice Ratko Mosurović, predstavnici Opštinske uprave, kao i rukovodstvo i radnici JP „Kovinski komunalac“.

Drugi novi kamion u ovoj godini za čistije ulice

Predsednica opštine Violeta Ocokoljić izrazila je veliko zadovoljstvo uspešnom realizacijom ovog projekta, naglasivši da se radi o kontinuitetu u obnovi voznog parka.

„Nabavka novog vozila predstavlja još jedan korak u modernizaciji komunalne mehanizacije i unapređenju usluga za naše građane. Ovo je drugi novi kamion smećar koji smo obezbedili u ovoj godini“, istakla je Ocokoljić.

Sa njom se složio i direktor JP „Kovinski komunalac“ Milan Milovanov, napominjući da nova oprema donosi bolje uslove za rad zaposlenih, ali i znatno pouzdaniju uslugu. „Novi kamion će nam omogućiti efikasniju organizaciju rada i pouzdanije pružanje komunalnih usluga građanima“, zaključio je Milovanov, najavljujući nastavak sistemskih ulaganja u komunalni sektor Kovina.

(Pančevac/kovin.rs)