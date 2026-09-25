Detaljan kalendar isplate: Kada ležu septembarske penzije na račune

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) objavio je zvaničan kalendar isplate septembarskih penzija, koja tradicionalno počinje početkom oktobra. Isplata će se vršiti sukcesivno po kategorijama osiguranika, u zavisnosti od toga da li novac primaju preko tekućih računa ili na kućne adrese i šalterima pošta.

Dinamika isplate raspoređena je u tri glavna talasa tokom prve polovine meseca, čime se obezbeđuje kontinuitet i pravovremena isplata za sve penzionere u Srbiji.

Zvanični kalendar isplate po kategorijama:

Samostalne delatnosti: Isplata za ovu kategoriju počinje 2. oktobra, kako za uplate preko tekućih računa, tako i za isporuku na kućne adrese i šaltere pošta.

Vojni i poljoprivredni penzioneri: Novac na tekuće račune leže 6. oktobra, a istog dana počinje i isplata na kućne adrese, kao i na šalterima pošta.

Zaposleni: Penzioneri iz najveće kategorije osiguranika novac preko tekućih računa dobijaju 10. oktobra, dok isplata na kućne adrese i na šalterima pošta počinje 12. oktobra.

Iz Fonda PIO naglašavaju da se isplata vrši redovno i na vreme svakog meseca, pružajući pouzdan oslonac za sve penzionere u zemlji.

(Pančevac/S.L)