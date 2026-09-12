Paprika iz Albanije povučena iz prodaje zbog opasnih pesticida

Talas povlačenja i uništavanja sveže paprike uvezene iz Albanije podigao je na noge inspekcijske službe u regionu, nakon što su zvanične analize pokazale prisustvo opasnih i zabranjenih pesticida u višestruko uvećanim koncentracijama.

U Hrvatskoj je uništeno čak 14,7 tona crvene paprike poreklom iz Albanije, nakon što je laboratorijskom analizom utvrđena visoka koncentracija fungicida prokvinazida.

Reč je o hemikaliji koja je u poljoprivredi odobrena za upotrebu u zasadima vinove loze radi suzbijanja gljivičnih bolesti (poput pepelnice), ali je njena primena na povrću u potpunosti zabranjena, prenosi Srna.

Ovo nije bio usamljen slučaj – samo nekoliko dana ranije, 7. septembra, na istoj teritoriji uništena je još jedna pošiljka albanske paprike zbog utvrđenog visokog nivoa pesticida acetamiprida.

Pored slučajeva u Hrvatskoj, opasne hemikalije u svežoj paprici iz Albanije otkrivene su i na slovenačkoj granici, o čemu je izvestio evropski sistem za bezbednost hrane (RASFF). U tom uzorku identifikovani su zabranjeni pesticidi pirimifos-metil i formetanat:

Pirimifos-metil izmeren je u koncentraciji koja je čak 44 puta veća od dozvoljene.

Formetanat je prisutan u količini 10 puta većoj od propisanog limita.

Uvoznik i distributer ove pošiljke bila je kompanija iz Italije koja je robu namenila tržištima Slovenije i Hrvatske, prenosi K1.

Kakve posledice izazivaju po zdravlje?

Stručnjaci i evropski sistem za bezbednost hrane naglašavaju da je rizik po zdravlje potrošača veoma ozbiljan. Naučne studije potvrdile su da pirimifos-metil i formetanat kod ljudi izazivaju inhibiciju holinesteraze, što dovodi do prekomerne stimulacije nervnog sistema.

Akutno i hronično izlaganje ovim supstancama može izazvati sledeće simptome:

Mučninu, vrtoglavicu i konfuziju

Prekomernu salivaciju, drhtavicu i otežano disanje

Pri veoma visokoj izloženosti – respiratornu paralizu i smrt

U evropskom izveštaju se napominje i da nije u potpunosti razjašnjeno koje su sve mere preduzete nakon pristiglih nalaza za pošiljku sa slovenačke granice – odnosno da li je sporna paprika uništena na samoj granici ili je vraćena distributeru.

(K1 info)