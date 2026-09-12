Paprika iz Albanije povučena iz prodaje zbog opasnih pesticida

Celo Ivanovo ostalo bez vode
20:20
12.09.2026
Talas povlačenja i uništavanja sveže paprike uvezene iz Albanije podigao je na noge inspekcijske službe u regionu, nakon što su zvanične analize pokazale prisustvo opasnih i zabranjenih pesticida u višestruko uvećanim koncentracijama.
U Hrvatskoj je uništeno čak 14,7 tona crvene paprike poreklom iz Albanije, nakon što je laboratorijskom analizom utvrđena visoka koncentracija fungicida prokvinazida.
Reč je o hemikaliji koja je u poljoprivredi odobrena za upotrebu u zasadima vinove loze radi suzbijanja gljivičnih bolesti (poput pepelnice), ali je njena primena na povrću u potpunosti zabranjena, prenosi Srna.
Ovo nije bio usamljen slučaj – samo nekoliko dana ranije, 7. septembra, na istoj teritoriji uništena je još jedna pošiljka albanske paprike zbog utvrđenog visokog nivoa pesticida acetamiprida.
Pored slučajeva u Hrvatskoj, opasne hemikalije u svežoj paprici iz Albanije otkrivene su i na slovenačkoj granici, o čemu je izvestio evropski sistem za bezbednost hrane (RASFF). U tom uzorku identifikovani su zabranjeni pesticidi pirimifos-metil i formetanat:
Pirimifos-metil izmeren je u koncentraciji koja je čak 44 puta veća od dozvoljene.
Formetanat je prisutan u količini 10 puta većoj od propisanog limita.
Uvoznik i distributer ove pošiljke bila je kompanija iz Italije koja je robu namenila tržištima Slovenije i Hrvatske, prenosi K1.
Kakve posledice izazivaju po zdravlje?
Stručnjaci i evropski sistem za bezbednost hrane naglašavaju da je rizik po zdravlje potrošača veoma ozbiljan. Naučne studije potvrdile su da pirimifos-metil i formetanat kod ljudi izazivaju inhibiciju holinesteraze, što dovodi do prekomerne stimulacije nervnog sistema.
Akutno i hronično izlaganje ovim supstancama može izazvati sledeće simptome:
Mučninu, vrtoglavicu i konfuziju
Prekomernu salivaciju, drhtavicu i otežano disanje
Pri veoma visokoj izloženosti – respiratornu paralizu i smrt
U evropskom izveštaju se napominje i da nije u potpunosti razjašnjeno koje su sve mere preduzete nakon pristiglih nalaza za pošiljku sa slovenačke granice – odnosno da li je sporna paprika uništena na samoj granici ili je vraćena distributeru.
(K1 info)