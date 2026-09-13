Požar na ostrvu Brač: Oko 200 ljudi evakuisano

Milna na hrvatskom ostrvu Brač odbranjena je od požara, a oko 200 ljudi je evakuisano. Dve osobe lakše su povređene.

Požar koji je izbio na ostrvu Brač tokom noći se proširio prema uvalama gde se nalazio veliki broj ljudi, među kojima su bili i strani turisti, zbog čega je došlo do delimične evakuacije, preneo je portal Indeks.

„Vatrogasci su tokom noći branili svaku kuću na ugroženom području, ali uprkos njihovim naporima ima i oštećenih objekata“, naveo je glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković.

Brač Croatia 🔥

🙏🙏🙏 https://t.co/iFmWz78i1y — Illyria = Croatia (@ZoranPrimorac1) September 12, 2026

Ukupno je 227 osoba evakuiasano u Supetar, Postiru i Bol.

Prema do sada dostupnim informacijama, dve osobe lakše su povređene.

Četiri kanadera raspoređena su da gase požar na Braču, a iako je situacija jutros mirnija i dalje duva bura.

„Vatrogasne snage nastavljaju sa gašenjem i osiguravanjem terena“, dodao je Tucaković.

Hrvatska vatrogasna zajednica prethodno je saopštila da se požar zbog bure približio Milni i da su sve raspoložive vatrogasne snage angažovane u gašenju požara i sprečavanju širenja vatre prema samom naselju.

Bura je uticala na širenje požara prema južnoj strani Brača na teško pristupačnom terenu obraslom gustim rastinjem, navodi se u saopštenju.

(RTS/Index)