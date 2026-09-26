Bogata ponuda jesenjeg cveća na Zelenoj pijaci

Stigla je jesen, ali to zasigurno ne znači da do naredne godine nećemo uživati u cveću. Svako ko se ovih dana nađe na pančevačkoj Zelenoj pijaci može da se uveri da je ponuda baštenskog i sobnog cveća i biljaka još uvek izuzetno bogata. Da vrtovi i terase ovog oktobra neće biti pusti potvrđuju i prodavci.

Cene se, kako saznajemo, od prošle godine menjale. Kupaca ne manjka, a najviše pažnje privlači čuveni “dan i noć”. Raznobojni cvetovi ove popularne biljke lepotom ne zaostaju za mnogim zahtevnijim cvećem. Vrlo je lak za održavanje i uspešno odoleva hladnoći, što ga čini idealnim izborom za ovo doba godine, prenosi RTV Pančevo.

Zahvalan za održavanje u jesenjim danima je i indijski jorgovan, savetuju prodavci.

Za jesen u jarkim bojama nezaobilazni su i ukrasni kupus i jesenje ruže, odnosno hrizanteme. A kada dođe vreme prvih mrazeva, ljubitelji cveća i zelenila ne treba da brinu – i tada će moći da “računaju” na bogat izbor sobnih biljaka na Zelenoj pijaci.

(RTV Pančevo)