Bauk aforizma stigao i do Kačareva

Obimna antologija evropskog aforizma pod nazivom „Bauk aforizma kruži Evropom“, spisatelja Aleksandra Čotrića predstavljena je u četvrtak, 24. septembra, u Velikoj sali kačarevačkog Doma omladine.

Poznati aforističar je pred brojnom publikom, govorio o književnom izdanju koje na više od 500 strana donosi čak 2.800 aforizama 140 autora iz 38 evropskih zemalja.

Knjiga je svojevrsni pregled evropske aforističke scene, ali i svedočanstvo o tome koliko je kratka, britka i duhovita forma aforizma prisutna u različitim književnim tradicijama.

Aleksandar Čotrić je u izbor uvrstio autore različitih generacija, epoha i književnih poetika.

Među njima su i neka od velikih imena evropske i svetske književnosti – Fridrih Niče, Bernar Šo, Stanislav Ježi Lec, Emil Sioran, Svetlana Aleksijevič, Elijas Kaneti, Franc Kafka, Karel Čapek, Oskar Vajld, Karl Kraus i Arkadij Davidovič.

– Posebno mesto u knjizi zauzimaju srpski aforističari. Čitaoci tako mogu da se podsete duhovitih i britkih zapisa Dušana Radovića, Vladimira Bulatovića Viba i Brane Crnčevića, ali i da pronađu aforizme autora iz novije generacije. Među zastupljenim srpskim aforističarima je i višestruko nagrađivani Pančevac Zoran T. Popović, koji je i dugo bio veoma aktivan u kačarevačkom Domu kulture – rekla je direktorka te ustanove Veronika Stevanovski Kerekeš.

„Bauk aforizma kruži Evropom“ predstavlja najobimniju zbirku aforizama objavljenu na srpskom jeziku do sada.

(Pančevac/J. Filipović)

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