Zdravlje

Počeo da radi novi aparat za test opterećenja u bolnici

Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.

15:00

26.09.2026

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Printscreen/TV Pančevo

Nov aparat za test opterećenja srca počeo je juče da radi u pančevačkoj bolnici, primljeni su i prvi pacijenti.

Savremena dijagnostika kao što je test opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti, kako bi se komplikacije kao što je infarkt sprečile. Kolko je ovaj apart važan govore podaci da su kardivaskularne bolesti najveći uzrok bolničkog lečenje i smrtnosti u Srbiji i koronarne bolesti su vodeće bolesti u kardiologiji.

(RTV Pančevo)

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