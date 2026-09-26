Počeo da radi novi aparat za test opterećenja u bolnici

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Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
16:00
26.09.2026
Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
Nov aparat za test opterećenja srca počeo je juče da radi u pančevačkoj bolnici, primljeni su i prvi pacijenti.
Savremena dijagnostika kao što je test opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti, kako bi se komplikacije kao što je infarkt sprečile. Kolko je ovaj apart važan govore podaci da su kardivaskularne bolesti najveći uzrok bolničkog lečenje i smrtnosti u Srbiji i koronarne bolesti su vodeće bolesti u kardiologiji.
(RTV Pančevo)
Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
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Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
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Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
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Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
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Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
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Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
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Savremena dijagnostika poput testa opterećenja srca, važna je u otkrivanju koronarne bolesti.
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