Stazama Vaska Pope: Dan pešačenja u Beloj Crkvi

GLOGONJ: Urnebesna Čehovljeva komedija „Prosidba“ u subotu
19:00
25.09.2026
Planinarsko društvo „Karpati“ iz Bele Crkve organizuje tradicionalnu manifestaciju „Dan pešačenja 2026“, koja će se ove godine održati pod prepoznatljivim nazivom „Stazama Vaska Pope“.
Ovaj sportsko-rekreativni događaj idealna je prilika za sve ljubitelje prirode, čistog vazduha i aktivnog odmora da predstojeći vikend provedu u krugu porodice i prijatelja, istražujući prelepe predele ovog dela Banata.
Akcija je zakazana za nedelju, 27. septembar 2026. godine. Polazak organizovane grupe iz Bele Crkve predviđen je u 09:15 časova, dok je zvanični start pešačenja kod Lovačkog doma u Grebencu zakazan za 10 časova.
Kružna ruta prilagođena rekreativcima i porodicama
Ovogodišnja staza vodi učesnike preko atraktivnih Grebenačkih brda (Dumače) sve do vidikovca Vasko Popa, mesta sa kojeg se pruža inspirativan pogled na okolinu i gde je planiran zasluženi predah. Kompletnu rutu karakterišu sledeći tehnički detalji:
Dužina staze: Oko 11 kilometara prirodnog ambijenta
Kumulativni uspon: Oko 190 metara nadmorske visine
Težina: Staza je lagana, kružna i u potpunosti prilagođena svim uzrastima i nivoima kondicije
Organizatori iz PD „Karpati“ pozivaju sve zainteresovane građane, bez obzira na godine, da se priključe ovoj jedanaestokilometarskoj avanturi kretanja i druženja. Sve dodatne informacije, detalje o prevozu i prijave mogu se dobiti putem e-mail adrese pdkarpati@gmail.com ili kontakt telefona 063/247-371 (Viber).
(Pančevac)