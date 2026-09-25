Stazama Vaska Pope: Dan pešačenja u Beloj Crkvi

Planinarsko društvo „Karpati“ iz Bele Crkve organizuje tradicionalnu manifestaciju „Dan pešačenja 2026“, koja će se ove godine održati pod prepoznatljivim nazivom „Stazama Vaska Pope“.

Ovaj sportsko-rekreativni događaj idealna je prilika za sve ljubitelje prirode, čistog vazduha i aktivnog odmora da predstojeći vikend provedu u krugu porodice i prijatelja, istražujući prelepe predele ovog dela Banata.

Akcija je zakazana za nedelju, 27. septembar 2026. godine. Polazak organizovane grupe iz Bele Crkve predviđen je u 09:15 časova, dok je zvanični start pešačenja kod Lovačkog doma u Grebencu zakazan za 10 časova.

Kružna ruta prilagođena rekreativcima i porodicama

Ovogodišnja staza vodi učesnike preko atraktivnih Grebenačkih brda (Dumače) sve do vidikovca Vasko Popa, mesta sa kojeg se pruža inspirativan pogled na okolinu i gde je planiran zasluženi predah. Kompletnu rutu karakterišu sledeći tehnički detalji:

Dužina staze: Oko 11 kilometara prirodnog ambijenta

Kumulativni uspon: Oko 190 metara nadmorske visine

Težina: Staza je lagana, kružna i u potpunosti prilagođena svim uzrastima i nivoima kondicije

Organizatori iz PD „Karpati“ pozivaju sve zainteresovane građane, bez obzira na godine, da se priključe ovoj jedanaestokilometarskoj avanturi kretanja i druženja. Sve dodatne informacije, detalje o prevozu i prijave mogu se dobiti putem e-mail adrese pdkarpati@gmail.com ili kontakt telefona 063/247-371 (Viber).

(Pančevac)