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Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde je bio epicentar

09:27

26.09.2026

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Foto: Pixabay

Zemljotres jačine 2.2 stepena po Rihterovoj skali upravo je pogodio Srbiju, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Prema podacima RZS, epicentar potresa bio je u Trsteniku, a registrovan je u 8 časova i 18 minuta, na dubini od 6 kilometara.

Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu da izazovu veću materijalnu štetu u epicentralnom području.

(Blic)

 

Tagovi

Republički seizmološki zavod Srbija Trstenik zemljotres

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