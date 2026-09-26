Zemljotres pogodio Srbiju: Evo gde je bio epicentar

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Zemljotres jačine 2.2 stepena po Rihterovoj skali upravo je pogodio Srbiju, saopštio je Republički seizmološki zavod.
Prema podacima RZS, epicentar potresa bio je u Trsteniku, a registrovan je u 8 časova i 18 minuta, na dubini od 6 kilometara.
Zemljotresi ovakvog intenziteta ne mogu da izazovu veću materijalnu štetu u epicentralnom području.
(Blic)
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