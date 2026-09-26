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Ujutru oblačno, tokom dana razvedravanje

Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.

08:28

26.09.2026

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Foto: Pančevac

Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.

Danas u Vojvodini pretežno sunčano. U ostalim predelima ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom.

Od sredine dana postepeno razvedravanje u celoj zemlji. Vetar slab do umeren severoistočni.

(Pančevac)

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