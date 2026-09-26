Ujutru oblačno, tokom dana razvedravanje

Donald Tramp na karti preimenovao Ormuski moreuz u Trampov
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
11:30
26.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
Danas u Vojvodini pretežno sunčano. U ostalim predelima ujutru i pre podne umereno do potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom.
Od sredine dana postepeno razvedravanje u celoj zemlji. Vetar slab do umeren severoistočni.
(Pančevac)
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
11:30
26.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
11:00
26.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
10:53
26.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
10:02
26.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
10:00
26.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
16:36
25.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
18:20
24.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
17:46
24.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
16:04
24.09.2026
Najviša temperatura kretaće se od 19 do 24 stepeni.
17:30
23.09.2026
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10:53
26.09.2026
09:27
26.09.2026