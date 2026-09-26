Padina danas okuplja slovačka udruženja žena

Padina će danas, 26. septembra, biti domaćin susreta slovačkih udruženja žena, koji će okupiti predstavnice iz više sredina. Ovogodišnji susret biće posvećen dvadesetogodišnjici prvog zajedničkog okupljanja i osnivanja Asocijacije slovačkih udruženja žena.

Prvi susret slovačkih udruženja žena održan je upravo u Padini 2006. godine, povodom 200. godišnjice osnivanja mesta. Tom prilikom pokrenuta je i inicijativa za osnivanje Asocijacije slovačkih udruženja žena, koja danas okuplja 21 udruženje. Dve decenije kasnije, susret se simbolično vraća u Padinu, koja ove godine obeležava još jedan značajan jubilej – 220 godina od dolaska prvih slovačkih porodica na ovo područje, prenosi RTV Kovačica.

Celodnevni program pripremilo je domaće udruženje u saradnji sa Asocijacijom slovačkih udruženja žena. Učesnice i gosti obići će Galeriju Udruženja likovnih umetnika „Smäd“ i Osnovnu školu u Padini, gde će biti održan kulturno-umetnički program. Programom je predviđen i okrugli sto posvećen radu Asocijacije slovačkih udruženja žena tokom proteklih 20 godina, kao i predstavljanju aktivnosti njenih članica.

Susretu će prisustvovati i ambasador Slovačke Republike u Beogradu Mihal Pavuk sa suprugom Andreom Pavukovom, koja je ujedno predsednica Međunarodnog kluba žena u Beogradu. Među gostima će biti i predsednica Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine Dušanka Petrakova, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Nakon zvaničnog dela programa, predviđen je obilazak značajnih mesta i kulturno-istorijskih znamenitosti Padine. Susret će biti prilika za obeležavanje dve decenije zajedničkog rada, predstavljanje aktivnosti slovačkih udruženja žena i dalje jačanje saradnje među njima.

(RTV Kovačica)