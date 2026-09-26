KCP: Program za period od 28. septembra do 1. oktobra

U okviru filmskog programa, u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, od 28. do 30. septembra u 20.00, na repertoaru je domaća drama „Čuvar ikone Svetog Đorđa“ rediteljke Jelene Bajić Jočić.

U filmu igraju Radoš Bajić, Miona Marković, Aleksandar Đurica, Branko Janković, Nedeljko Bajić, Aleksandar Filimonović, Slaviša Čurović i Čubrilo Čupić. Film traje 116 minuta.

Film „Čuvar ikone Svetog Đorđa“ smešten je u savremeni trenutak, na jug Srbije i prati Stanoja, stamenog seljaka (Radoš Bajić), koji odbija da napusti svoju pradedovsku zemlju na obroncima planine Radan. Dok se brine o svom bolesnom ocu, Stanoja progoni albanska banda koja ga zastrašuje i pokušava da ga natera da proda svoje domaćinstvo. Nakon jedne tragične noći, Stanoje iznenada postaje odmetnik, gonjen od strane istog onog sistema koji ne uspeva da ga zaštiti. Progonjen od razbojnika i od policije, primoran je da se suoči s nemogućim izborom: predaja ili opstanak. Jedino Sonja, mlada policijska inspektorka (Miona Marković), počinje da uviđa da je prava žrtva zlostavljanja, nasilja i korupcije upravo Stanoje.

U Foajeu Kulturnog centra Pančeva, 28. septembra u 19.00, biće otvorena izložba slika Udruženja invalida rada i OSI Grada Pančeva. Izložba će trajati do 8. oktobra.

U okviru Književnog kafea, u Foajeu Kulturnog centra Pančeva, 29. septembra u 20.00, biće održana promocija knjige „Ako volite bluz“ Vladislava Pejaka. Učestvuju recenzent izdanja Zoran Paunović, Žikica Simić i autor. Ulaz je slobodan.

Knjiga „Ako volite bluz“ je hronika beogradske i srpske bluz scene od njenog osnivanja 1981. godine do danas. To je priča o velikoj grupi ljudi koji su se okupili oko manje poznatog i nekomercijalnog muzičkog žanra – bluza, o klubovima, izdanjima, koncertima, festivalima… Autor Vladislav Pejak iznosi svoja sećanja i ovu priču nam saopštava iz sopstvenog ugla, onako kako ju je doživeo kao akter većine događaja tokom svih tih godina. Jedan od recenzenata Zoran Paunović kaže: „To je neobična autobiografija u kojoj autor najmanje govori o sebi i svom životu, ali govori o bluzu…“

Dokumentarnu vrednost knjige uvećavaju fotografije naših cenjenih fotografa, kao i drugi deo knjige koji donosi leksikon/popis bluz grupa i solista koji su bili akteri scene od 1981. do 2026. godine.

Izdavač knjige je „Jugoton/Croatia Records“.

(Pančevac)