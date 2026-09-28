Naknada za troškove sahrane penzionera u Srbiji: Ko ima pravo i kako da je ostvari

Ko ima pravo na naknadu i koliki je iznos?

Građani i organizacije koji su snosili troškove sahrane preminulog korisnika penzije u Srbiji imaju pravo na novčanu naknadu koju isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond). Ova finansijska podrška namenjena je olakšavanju tereta u teškim trenucima, a pravo na refundaciju ostvaruju:

Fizička lica koja su platila troškove.

Pravna lica.

Državni organi i ustanove socijalne zaštite.

Osnovni preduslov za ostvarivanje ovog prava jeste priložiti dokaz o snosrenju troškova. Iznos naknade je fiksan i iznosi 85.686 dinara za sve kategorije penzionera, bez obzira na visinu ili vrstu penzije koju je preminuli primao. Ovaj iznos se ne usklađuje sa stvarnom visinom računa za sahranu, a primenjuje se od 1. decembra 2025. godine.

Potrebna dokumentacija i način isplate

Da bi se zahtev uspešno obradio, podnosilac mora prikupiti i priložiti sledeće dokumente:

Originalni račun za troškove sahrane glasi na ime podnosioca zahteva.

Fiskalni račun (ili zvaničnu potvrdu o oslobađanju od fiskalizacije).

Lični dokument podnosioca na uvid (važeća lična karta ili potvrda o prebivalištu).

Osnovne podatke o preminulom penzioneru (JMBG i lični podaci).

Broj tekućeg računa podnosioca zajedno sa kopijom kartice računa.

Poslednji penzijski ček preminulog (ukoliko je dostupan).

Odgovarajuću saglasnost ili izjavu u slučaju da se isplata vrši preko posrednika.

Isplata naknade se vrši direktno na tekući račun fizičkog ili pravnog lica koje je finansiralo sahranu, odnosno preko ovlašćenog posrednika uz priložene izjave.

Kako podneti zahtev?

Postupak se pokreće podnošenjem popunjenog obrasca OBR-0476 nadležnoj službi PIO fonda. Obrazac zahteva preuzimanje sledećih informacija:

Detaljni podaci o podnosiocu zahteva.

Podaci o preminulom korisniku penzije.

Podaci o bankovnom računu na koji treba izvršiti uplatu.

PIO fond određene podatke i službene evidencije može pribaviti po službenoj dužnosti. Takođe, za slep i slabovid lica dokumentacija može biti obezbeđena na Brajevom pismu uz prethodnu najavu. Da ne bi došlo do kašnjenja ili usporavanja isplate, važno je predati potpunu, tačnu i urednu dokumentaciju.

(Pančevac)