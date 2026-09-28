Veliki kotlići ispražnjeni do poslednje kašike

Odred izviđača „Crne rode“ iz Pančeva uspešno je realizovao veliku i sadržajnu jednodnevnu akciju koja je nadmašila sva očekivanja organizatora i okupila brojne mališane.

Ovaj nezaboravan dan, ispunjen kulinarskim đakonijama, edukativnim radionicama i tradicionalnim izviđačkim duhom, organizovan je potpuno besplatno za sve učesnike, a sproveden je u okviru zvaničnog projekta u oblasti razvoja sporta grada Pančeva.

Uprava i štab odreda pokazali su vrhunsku organizacionu zrelost, sprovevši u delo izuzetno kompleksan i dinamičan program na koji su svi članovi s pravom ponosni.

Kulinarski deo programa bio je pravi praznik za sva čula, a izviđači su pripremili obroke u džinovskim kotlićima koji su do kraja večeri ispražnjeni do samog dna. Na meniju su se našli pasulj sa kolenicom, pileći paprikaš, svinjski gulaš sa makaronama, mešani paprikaš, kao i tri vrste domaćeg kompota.

Gastronomski ugođaj počeo je još ujutru zahvaljujući prijateljima odreda iz radionice „Domaće kiflice“, koji su obezbedili sveže pecivo za doručak svoj prisutnoj deci. Prava atrakcija bile su i palačinke za koje je utrošeno čak četiri kilograma brašna, a koje su nestajale istom brzinom kojom su slate sa tiganja.

Od edukacije o bilju do oslikavanja lica

Pored dobre hrane, akciju su obeležile i sjajne edukativno-zabavne aktivnosti. Posebno veliko interesovanje dece, mimo svih očekivanja, privukla je stručna radionica o zdravoj i nezdravoj hrani, kao i o lekovitim i otrovnim biljkama.

Nakon ručka, usledio je opuštajući deo dana kada su brđanka i starešina odreda deci ispunjavali muzičke i vizuelne želje kroz zabavni facepainting (oslikavanje lica). Tokom dana, prostorije izviđača posetio je i sekretar Sportskog saveza Pančeva Joška Duduj, kome su članovi odreda pokazali prostor, predstavili tekuće aktivnosti i predočili izazove sa kojima se susreću u radu.

Podela činova, krinova i magija logorske vatre

Svečani deo dana bio je rezervisan za dodelu priznanja i izviđačkih zvanja. Prvo mesto za najbolje kuvano jelo odneo je gulaš sa makaronama, dok su poletarci trijumfovali u kategoriji najboljeg kompota.

Uručena su i veštarstva za novinare i kuvare, članica Jovana je zvanično promovisana u čin predvodnika, dok je pet bronzanih krinova dodeljeno članovima uprave. Takođe, zaslužnim pojedincima bez kojih odred ne bi mogao da funkcioniše podeljeni su namenski duksevi.

Kruna ove prelepe pančevačke priče usledila je na samom kraju večeri. Tradicionalnu logorsku vatru svečano su zapalili načelnica odreda Tina i gost iz Beogradskog odreda Nodi.

Uz prepoznatljive zvuke i pevanje himne vatri „Plamen se diže“, mališani i stariji izviđači su uživali u pečenju nezaobilaznih penastih bombona (marshmallow), čime je stavljena tačka na ovaj uspešan izviđački dan.

(Pančevac/S.L)