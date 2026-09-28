Vučić u Petrovcu na Mlavi: Srećan sam što vidim sve više povratnika u Srbiji

Nosilac liste “Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija”, Aleksandar Vučić danas u okviru predizborne kampanje obilazi Požarevac i okolinu, gde razgovara sa građanima

On je danas izjavio da se, pored brze saobraćajnice koja povezuje Veliko Gradište i Golubac, privode kraju radovi na velikom broju ulica i seoskih puteva.

Dodao je da će pitanje vodosnabdevanja ostati jedno od ključnih pitanja za narednu vladu.

“Osim brze saobraćajnice koja od Velikog Gradišta ide ka Golupcu, završavamo i veliki broj ulica i seoskih puteva, a pitanje vodosnabdevanja ostaje ključno za sledeću Vladu”, naveo je Vučić na svom Instgaram profilu.

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(Pančevac)