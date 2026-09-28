Đedović Handanović: Uskoro tenderska procedura za gasovod Srbija-Rumunija

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da se u narednom periodu očekuje pokretanje tenderskih procedura za novu gasnu interkonekciju između Srbije i Rumunije, a da je planirano da radovi krenu početkom sledeće godine.

„Dobrim delom smo završili izradu projektne i tehničke dokumentacije za gasovod ka rumunskoj granici, dužine oko 13 kilometara, a završetak radova na ovoj deonici očekujemo tokom sledeće godine. Danas smo razgovarali i o aktivnostima Rumunije na izgradnji deonice na njihovoj teritoriji, koja je značajno duža“, rekla je ministarka u Vladi Srbije, gde je razgovarala sa ;ambasadorkom Rumunije Silvijom Davidoju o saradnji dve zemlje u oblasti energetike, sa posebnim osvrtom na izgradnju gasne interkonekcije.

Istakla je da će nova gasna interkonekcija između Srbije i Rumunije doprineti diversifikaciji izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom i dodatno unaprediti energetsku sigurnost Srbije.

„Što budemo imali više interkonekcija i pravaca snabdevanja, to će naš energetski sistem biti sigurniji i otporniji“, rekla je ministarka, saopštilo Ministarstvo.

Đedović Handanović je navela da je Svetska banka prošle nedelje odobrila Program razvoja gasnog sektora u Srbiji, čiji je cilj unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i otpornosti snabdevanja energentima kroz ulaganja u stratešku gasnu infrastrukturu.

„U okviru ovog programa planirana je izgradnja oko 150 kilometara gasovoda koji će povezati novu gasnu interkonekciju sa Rumunijom sa podzemnim skladištem gasa u Banatskom Dvoru, Beogradu i Pančevu, kao i sa severnim pravcem ka Horgošu. Time ćemo omogućiti funkcionisanje nove interkonekcije punim kapacitetom“, rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da će se u budućnosti, nakon formiranja nove Vlade Srbije nastaviti razgovori i o drugim potencijalnim projektima, pre svega o mogućoj izgradnji produktovoda koji bi omogućio efikasniju razmenu naftnih derivata između dve zemlje.

Ambasadorka Davidoju istakla je da je gasna interkonekcija sa Srbijom od velikog značaja i za Rumuniju, kako zbog gasifikacije unutrašnjih regiona zemlje, tako i zbog njenog pozicioniranja u širem regionu kao važnog snabdevača energentima.

(Pančevac)