Brojevi koji nimalo nisu bezbedni za PIN kartice: Da li je vaš na spisku?

Četvorocifreni PIN mnogima deluje kao dovoljna zaštita za mobilni telefon, bankovnu karticu ili drugi uređaj. Problem, međutim, nastaje kada se izabere kombinacija koju je lako pogoditi.

Među najčešćim PIN-ovima i dalje su 1234, 0000 i 1111. Upravo takve predvidljive kombinacije mogu da olakšaju neovlašćen pristup uređajima i računima.

Iako četvorocifreni PIN može imati 10.000 različitih kombinacija, korisnici često biraju one koje najlakše pamte. To znači da napadači ne moraju da isprobaju sve mogućnosti: uobičajene kombinacije mogu biti među prvima koje će pokušati.

Ponavljanje brojeva nije dobra zaštita

Pored kombinacija kao što su 1234 i 0000, loš izbor su i obrasci koje je lako uočiti. To su, na primer, PIN-ovi u kojima se brojevi ponavljaju, poput 5656, kao i uzastopni brojevi ili simetrične kombinacije.

Posebno je rizično koristiti brojeve koje neko može da poveže s vlasnikom kartice ili uređaja.

Datum rođenja može biti loš izbor

Mnogi za PIN biraju datum rođenja, godišnjicu ili neki drugi važan datum. Ako osoba koja pokušava da pristupi uređaju ili kartici zna osnovne podatke o vlasniku, lakše će pogoditi takvu kombinaciju.

Zato se savetuje da PIN ne bude povezan s podacima koje drugi mogu lako da saznaju. Za promenu PIN-a nije potrebno menjati telefon ili bankovnu karticu — dovoljno je izabrati novu, nepredvidivu kombinaciju.

Preporučuje se i korišćenje različitih PIN-ova za različite uređaje i kartice. Ako se ista kombinacija koristi na više mesta, njeno otkrivanje može ugroziti i ostale uređaje ili račune.

Dobar PIN ne mora biti težak za pamćenje. Važno je da ga drugi ne mogu lako pogoditi na osnovu vaših ličnih podataka ili uobičajenih brojčanih obrazaca. Izbegavanje predvidljivih kombinacija jednostavan je način da bolje zaštitite svoje podatke i novac.

(Dnevnik.rs)