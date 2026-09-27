Hram u Plandištu sve lepši zahvaljujući meštanima

U Plandištu vera već godinama okuplja ljude i podstiče ih da zajedničkim snagama grade i čuvaju svoju svetinju. Uz pomoć meštana, Hram Svetog Rafaila Banatskog dobija sve lepši izgled, a priča o njemu postaje i priča o zajedništvu čitavog mesta.

Da vera nije samo molitva i odlazak u crkvu, već i spremnost da se pomogne, doprinese i zajedničkim snagama nešto ostavi budućim generacijama, pokazuju i meštani Plandišta. Uz Hram Svetog Rafaila Banatskog, zahvaljujući prilozima, radu i pomoći sugrađana, izgrađeni su novi objekti, a sam hram dobija sve lepši izgled. O tome kakvi su Plandištanci kao vernici i šta ih okuplja oko crkve, razgovarali smo sa sveštenikom Stefanom Jovičićem, prenosi RTV Pančevo.

Posebna priča je i unutrašnjost hrama. Ono što je počelo kao gradnja svetinje, vremenom je postalo zajednički projekat čitavog mesta – od samog objekta, preko opremanja, do oslikavanja.

Priča o Hramu Svetog Rafaila Banatskog u Plandištima nije samo priča o gradnji. To je priča o ljudima koji su, svako prema svojim mogućnostima, dali deo sebe da njihova svetinja danas izgleda ovako. Jer kada se vera pretoči u delo, tada i crkva postaje više od mesta molitve – postaje mesto koje okuplja i povezuje čitavu zajednicu.

(RTV Pančevo)