Stari luster se danas prodaje za hiljade evra: Kako da procenite njegovu vrednost?

Stari luster koji je nekada krasio skoro svaki moderan dom danas se prodaje za hiljade evra. Proverite da li se i kod vas krije.

Ako vam se na tavanu, u podrumu ili među stvarima koje godinama ne dirate krije stari luster iz sedamdesetih, nemojte žuriti da ga bacite. Ono što je nekada bio samo običan detalj u dnevnoj sobi danas ume da bude pravi kolekcionarski dragulj.

Malo ko je slutio da će predmete sklonjene tokom renoviranja jednog dana tražiti ljubitelji retro dizajna, piše Krstarica.

Pojedini lusteri iz vremena Jugoslavije danas dostižu cenu od nekoliko stotina, pa čak i nekoliko hiljada evra.

Stari luster koji je nekada bio simbol modernog doma

Pažnju kolekcionara najviše privlače lusteri i lampe Meblo Guzzini, nastali u saradnji slovenačke fabrike Meblo iz Nove Gorice i italijanskog dizajnerskog brenda Harvey Guzzini.

Sedamdesetih godina ti modeli bili su pravi hit. Krasili su moderne stanove širom bivše Jugoslavije i važili za simbol savremenog ukusa.

Izgledali su potpuno drugačije od svega što je tada postojalo. Zaobljene forme, akrilni abažuri, metalni detalji i futuristički dizajn davali su im izgled kao da su stigli iz budućnosti.

Baš taj takozvani „space age“ stil danas ponovo osvaja ljubitelje retro enterijera.

Nekada su ih menjali, a danas ih kolekcionari traže

Kada su se trendovi promenili, mnogi vlasnici zamenili su stare lustere modernijim modelima. Neki su završili u garažama, podrumima ili na tavanima, sasvim zaboravljeni.

Poslednjih godina, međutim, interesovanje za vintage komade naglo je poraslo. Ljudi ponovo traže originalne detalje iz prošlih vremena, pogotovo one koji imaju priču.

Zato stari luster koji je nekada delovao kao višak u kući danas može imati mnogo veću vrednost nego što biste očekivali. Iza te potražnje stoji i jednostavan razlog: takvi komadi se više ne proizvode, a oni koji su preživeli renoviranja i selidbe sve su ređi. Svaki koji je ostao netaknut nosi i konkretan trag vremena u kom je napravljen. Kupci upravo to i traže, original, a ne kopiju u istom stilu.

Koliko danas vrede ovi retro komadi?

Cena zavisi od modela, boje, očuvanosti i toga da li su sačuvani originalni delovi.

Dobro očuvani primerci mogu se prodavati za oko 800 evra, dok najređi modeli na međunarodnom tržištu postižu i nekoliko hiljada evra.

Najskuplji su oni koji nisu prepravljani, imaju originalne abažure i potpuno su funkcionalni.

Kako prepoznati vredan retro luster?

Ako imate stari luster iz sedamdesetih, pogledajte nekoliko detalja:

zaobljen ili kuglasti oblik karakterističan za taj period

abažure od akrila ili pleksiglasa

hromirane metalne detalje

mogućnost podešavanja visine kod pojedinih modela

prepoznatljiv retro-futuristički izgled

Nije, naravno, svaki stari luster vredan hiljade evra, ali pojedini modeli umeju prijatno da iznenade vlasnike.

Zato sledeći put kada budete sređivali tavan, podrum ili stari stan, dobro pogledajte šta izbacujete. Možda se među stvarima koje godinama skupljaju prašinu krije komad dizajna koji danas mnogi žele da imaju.

(Krstarica)