Pančevački džudo klub Dinamo osvojio 2 medalje u Nišu

Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.

Na međunarodnom džudo kupu Medijana 2026, održanog 26. septembra u Nišu, gde je nastupilo 447 takmičara iz 56 klubova i 6 zemalja, pančevački Dinamo je nastupio sa 2 takmičara i osvojio 2 medalje – jedno srebro i bronzu.