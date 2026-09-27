Pančevački džudo klub Dinamo osvojio 2 medalje u Nišu

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Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
16:00
27.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
Na međunarodnom džudo kupu Medijana 2026, održanog 26. septembra u Nišu, gde je nastupilo 447 takmičara iz 56 klubova i 6 zemalja, pančevački Dinamo je nastupio sa 2 takmičara i osvojio 2 medalje – jedno srebro i bronzu.
Srebrom se okitila Lena Ivanović, koja pripada kategoriji starijih poletarki do 38kg, dok je Uroš Bačević, iz kategorije starijih poletaraca do 31 kg, dobio bronzanu medalju.
(Pančevac)
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
16:00
27.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
15:30
27.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
15:00
27.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
14:33
27.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
13:00
27.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
16:30
26.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
16:36
25.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
18:20
24.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
17:46
24.09.2026
Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.
16:04
24.09.2026
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