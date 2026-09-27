Sportska dešavanja

Pančevački džudo klub Dinamo osvojio 2 medalje u Nišu

Lena se okitila srebrnom medaljom, a Uroš bronzanom.

15:00

27.09.2026

Podeli vest:

Pančevački klub Dinamo

Na međunarodnom džudo kupu Medijana 2026, održanog 26. septembra u Nišu, gde je nastupilo 447 takmičara iz 56 klubova i 6 zemalja, pančevački Dinamo je nastupio sa 2 takmičara i osvojio 2 medalje – jedno srebro i bronzu.

Srebrom se okitila Lena Ivanović, koja pripada kategoriji starijih poletarki do 38kg, dok je Uroš Bačević, iz kategorije starijih poletaraca do 31 kg, dobio bronzanu medalju.

(Pančevac)

Tagovi

DInamo Džudo klub Džudo kup Medijana medalje

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.