5 trikova kako zagrejati kuću dok nema centralnog grejanja

Temperature su ovih dana u Srbiji u padu, a mnogi se suočavaju sa istim problemom – kako zagrejati stan ili kuću dok centralno grejanje još nije počelo, a da se pritom ne troši mnogo novca na struju.

Kada se ujutru probudimo u hladnoj sobi, a radijatori su i dalje hladni, prvo što nam pada na pamet jeste da uključimo grejalicu ili klimu. Međutim, postoje i jednostavni načini da dom učinimo toplijim, bez velikih ulaganja i bez uključivanja dodatnih uređaja.

Jedan od najvažnijih koraka jeste da sprečimo da toplota koju već imamo u prostoru nekontrolisano odlazi kroz prozore, vrata i hladne zidove.

Trik koji pravi razliku: Zatvorite prozore, ali prvo pustite sunce unutra

Stručnjaci za energetsku efikasnost savetuju jednostavnu strategiju koja ne zahteva kupovinu grejalice: tokom dana iskoristite sunčevu svetlost da zagrejete prostor, a čim sunce zađe, zatvorite zavese i sprečite gubitak toplote.

Ovaj postupak preporučuje i američko Ministarstvo energetike, koje savetuje da se zavese na osunčanim prozorima otvore tokom dana, a zatvore uveče, kako bi se smanjio osećaj hladnoće koji dolazi od stakla.

Kako to izgleda u praksi?

Ujutru i tokom sunčanog dela dana razmaknite zavese na prozorima kroz koje ulazi direktna sunčeva svetlost. Predveče, pre nego što temperatura napolju dodatno padne, navucite debele zavese. Ako imate tanke zavese, a prozori su stari ili slabo dihtuju, postavite privremenu zaštitu od promaje i proverite da li vazduh ulazi oko okvira.

Debele zavese mogu da naprave dodatni izolacioni sloj između hladnog stakla i prostorije. Ipak, one ne mogu da zamene kvalitetnu izolaciju ili grejanje kada su temperature veoma niske.

1. Peškir ispod vrata može da spreči ulazak hladnog vazduha

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste da ispod ulaznih vrata ili vrata balkona postavite smotan peškir, ćebe ili namenski valjak za zaustavljanje promaje.

Ako se hladan vazduh uvlači kroz otvor ispod vrata, ovakva zaštita može da smanji strujanje vazduha i učini prostoriju prijatnijom.

Zaptivanje prozora i vrata jedna je od osnovnih mera za očuvanje toplote u domu. Kao privremeno rešenje mogu da posluže tkanina, papir ili samolepljive trake.

Ako želite trajnije rešenje, samolepljive gumene trake za dihtovanje prozora i vrata mogu biti korisna investicija. Posebno obratite pažnju na prozore koji se teško zatvaraju i vrata koja imaju vidljive razmake.

2. Tepih na podu čini da prostorija deluje toplije

Hladan pod može značajno da utiče na to koliko nam je prijatno u prostoriji, naročito ako živimo u prizemlju ili stanu sa pločicama i betonskim podovima.

Zato je jedan od najjednostavnijih načina da poboljšate osećaj toplote postavljanje debljeg tepiha ili staze na mestima na kojima najčešće boravite.

Tepih ne zagreva vazduh u sobi, ali usporava razmenu toplote između stopala i hladne podne površine. Zbog toga se prostor može osećati prijatnije čak i kada se temperatura vazduha nije promenila.

Dodatno, tople kućne papuče, vunene čarape i ćebe na kauču mogu da povećaju lični osećaj komfora bez potrošnje električne energije.

3. Zatvorite vrata prostorija koje ne koristite

Umesto da pokušavate da održite isti nivo toplote u celom stanu, praktičnije je da se tokom hladnijih dana više zadržavate u jednoj ili dve prostorije.

Zatvaranjem vrata soba koje se ne koriste smanjuje se mešanje vazduha između različitih delova doma. Takođe, ako povremeno koristite grejalicu ili klima-uređaj, manji prostor se lakše zagreva nego čitav stan.

Zagrevanje samo prostorija koje se koriste, uz zatvaranje vrata i sprečavanje promaje, može da pomogne u smanjenju nepotrebne potrošnje energije.

To ne znači da prostorije treba potpuno zanemariti tokom dužih hladnih perioda. U njima treba održavati odgovarajuće uslove kako bi se izbegli vlaga, kondenzacija i buđ.

4. Ne provetravajte dom satima – kratko i intenzivno je dovoljno

Kada je napolju hladno, mnogi izbegavaju otvaranje prozora jer ne žele da izgube i ono malo toplote koju imaju u stanu. Međutim, potpuno zatvoren prostor bez svežeg vazduha može dovesti do povećane vlažnosti i lošijeg kvaliteta vazduha.

Zato je praktičnije kratko otvoriti prozore širom, po mogućnosti napraviti kratku promaju, a zatim ih ponovo zatvoriti.

Dužina provetravanja zavisi od spoljne temperature, vetra i rasporeda prostorija, pa ne postoji univerzalno pravilo koje važi za svaki dom.

Važno je i da ne prekrivate ventilacione otvore i da ne zanemarujete provetravanje kuhinje i kupatila.

5. Iskoristite toplotu koju dom već ima

Ako sunce tokom dana obasjava zidove ili podove, deo energije može da se akumulira u materijalima poput betona, cigle i kamena, a zatim postepeno oslobađa.

Unutrašnja termička masa može da ublaži promene temperature u prostoru, naročito kada postoji dovoljno sunčeve svetlosti.

Zato tokom sunčanih sati ne treba nepotrebno držati sve zavese zatvorene. Ipak, ovaj efekat zavisi od orijentacije stana, veličine prozora, izolacije i količine sunčeve svetlosti.

Zašto je ovaj trik posebno aktuelan u Srbiji?

Srbija se ovih dana suočava sa zahlađenjem, kišom i značajnim padom temperatura, a na višim planinama očekuju se i snežne padavine. U Beogradu su temperature tokom jutra bile oko 13 stepeni, dok je na Kopaoniku izmereno svega tri stepena.

Zbog ovakvih promena mnogi građani već osećaju potrebu da uključe grejanje, iako još nije počela redovna grejna sezona.

Upravo zato je period prelaska iz leta u jesen pogodan da se provere prozori, vrata, zavese i izolacija doma. Male promene neće zameniti grejanje tokom zime, ali mogu doprineti prijatnijem boravku u stanu i smanjiti nepotrebne gubitke toplote kada grejanje bude uključeno.

Najvažnije je da zapamtite: sunčevu svetlost iskoristite tokom dana, a toplotu sačuvajte uveče. To je jednostavan, praktičan i energetski razuman način da dom učinite prijatnijim u hladnim jesenjim danima, bez dodatnih troškova za struju.

(Telegraf.rs)