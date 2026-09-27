Program Kovačičkog oktobra: Kreće početkom sledećeg meseca

Tradicionalna manifestacija „Kovačički oktobar“ i ove godine okupiće Kovačičane i goste kroz niz kulturnih, umetničkih, sportskih i društvenih sadržaja. Program počinje početkom oktobra i trajaće sve do početka novembra, a centralni događaji biće održani prvog vikenda u oktobru.

Manifestacija „Kovačički oktobar“ već decenijama čuva sećanje na značajne događaje iz prošlosti i promoviše kulturni, umetnički i društveni život ovog mesta. Jedan od tradicionalnih događaja u okviru manifestacije biće održan 2. oktobra, kada će biti položeni venci na spomenik palim borcima NOB-a u Kovačici, dok će dan kasnije biti održana svečana sednica Saveta Mesne zajednice Kovačica i otvoren 75. Salon slika „Kovačički oktobar“, prenosi RTV Kovačica.

Posetioce očekuju i sajam ručnih radova, tortijada, tradicionalne taške sa makom, kao i program kovačičkih amatera. Tokom oktobra biće organizovani brojni sadržaji za sve generacije – sportska takmičenja, književne i pozorišne večeri, izložbe, radionice za decu, dečji vašar, gastronomska nadmetanja, kao i različiti programi posvećeni kovačičkoj kulturi i naivnom slikarstvu.

Među značajnijim događajima su i izložba „Kovačica u očima SenArt-a“, revija pozorišnih predstava „Maškovi dani“, program posvećen 150. godišnjici rođenja Jana Čaploviča, kao i tradicionalni muzički i folklorni sadržaji. Program će biti nastavljen i početkom novembra, kada će biti proglašeni pobednici književnog konkursa „Kovačički mozaik 2026“, a biće održan i vojvođanski festival „Raspevani dragulji“. „Kovačički oktobar“ tako i ove godine povezuje tradiciju i savremeni kulturni život Kovačice kroz sadržaje koji okupljaju različite generacije i predstavljaju lokalno stvaralaštvo, običaje i kulturno nasleđe.

(RTV Kovačica)