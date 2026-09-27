Južni Banat

Grad Vršac dobitnik priznanja za podršku žrtvama nasilja

12:30

27.09.2026

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Foto: Pexels

Grad Vršac dobio je priznanje kao primer dobre prakse u okviru projekta „Bezbedna žena – jaka zajednica“, realizovanog u saradnji sa GIZ-om.

Priznanje je u ime Grada Vršca preuzela Alisa Šajn, koja je bila angažovana na koordinaciji projektnih aktivnosti i nastaviće da prati sprovođenje usluge u Centru za podršku žrtvama nasilja.

„Ovo priznanje je potvrda da smo napravili važan korak ka sistemu u kojem žrtva nasilja nije prepuštena sama sebi. Cilj je da podrška bude dostupna, kontinuirana i prilagođena potrebama svake osobe koja se suočila sa nasiljem“, istakla je Alisa Šajn.

(Pink.rs)

Tagovi

Bezbedna žena - jaka zajednica priznanje vršac

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