Grad Vršac dobitnik priznanja za podršku žrtvama nasilja

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16:00
27.09.2026
Grad Vršac dobio je priznanje kao primer dobre prakse u okviru projekta „Bezbedna žena – jaka zajednica“, realizovanog u saradnji sa GIZ-om.
Priznanje je u ime Grada Vršca preuzela Alisa Šajn, koja je bila angažovana na koordinaciji projektnih aktivnosti i nastaviće da prati sprovođenje usluge u Centru za podršku žrtvama nasilja.
„Ovo priznanje je potvrda da smo napravili važan korak ka sistemu u kojem žrtva nasilja nije prepuštena sama sebi. Cilj je da podrška bude dostupna, kontinuirana i prilagođena potrebama svake osobe koja se suočila sa nasiljem“, istakla je Alisa Šajn.
(Pink.rs)
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Članice Udruženja žena „Vrščanke“ iz Vršca ostvarile su zapažen uspeh na manifestaciji „Miholjski susreti sela“ u Opovu, gde su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojile visoko drugo mesto za najlepši štand.
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