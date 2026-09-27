Narodni muzej Pančevo: „Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine“ 1. oktobra

Kako se moda širila Evropom i stizala do vojvođanskih građanskih salona? Koje su časopise čitale dame 19. i početka 20. veka i kako su modni listovi oblikovali njihov izgled i svakodnevni život?

Izložba „Modni listovi iz kolekcije Muzeja Vojvodine“, autorke Milkice Popović, predstavlja izbor dragocenih modnih časopisa, ilustracija i modnih grafika iz muzejske zbirke Građanska nošnja.

Otvaranje je zakazano za četvrtak, 1. oktobar u 18.00 časova.

Iz Narodnog muzeja pozivaju zainteresovane da zavire u svet mode, građanske kulture i vizuelne predstave jednog vremena.

(Pančevac/Narodni muzej Pančevo)