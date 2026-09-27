Miris tradicije se opet osetio: „Banatski hleb“ u Novom Selu

Čuvanje tradicije, starih recepata i domaćeg načina pripreme hleba i ove godine okupilo je ljubitelje domaće hrane u Banatskom Novom Selu. Manifestacija „Banatski hleb“, koju organizuje Udruženje žena „Novoseljanke“, održana je po 11. put, posle kraće pauze.

Ovogodišnje izdanje bilo je skromnije, uz prisustvo nekoliko srodnih udruženja iz okolnih mesta. Kako kažu organizatori, cilj je bio da se manifestacija ponovo pokrene i nastavi tradicija okupljanja oko domaćeg hleba. O tome koji je najukusniji i najlepši hleb odlučivao je lokalni pekar Afrim Pniši, a u opuštenoj atmosferi, uz razgovor i druženje, članice udruženja predstavile su svoje hlebove, prenosi RTV Pančevo.

Uz domaći hleb, stare recepte i druženje, ovogodišnji „Banatski hleb“ protekao je u znaku tradicije i domaće kuhinje. Posle kraće pauze, manifestacija je ponovo okupila ljubitelje tradicionalnih ukusa, a domaći hleb još jednom stavila u središte banatske kulinarske tradicije.

(RTV Pančevo)