Internacionalno takmičenje u bodibildingu i fitnesu danas u Vršcu
Vršačka Akademija snage i fitnesa Rasputin tim, pod pokroviteljstvom NPC Srbije i IFBB pro lige, organizuje Internacionalno takmičenje u bodibildingu i fitnesu, danas, 27. septembra, u Kongresno muzičkoj dvorani Centra Millennium.
Očekuje se veći broj takmičara u različitim kategorijama iz regiona i šire.
„Već imamo prijavljenih iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske, Makedonije, Mađarske, Bugarske, Austrije, Francuske… Panel sudija je iz Rumunije, Litvanije i Mađarske.“
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Takmičenje je počelo u 10 časova, a finale je zakazano za 15 časova. Ulaz je, kao i uvek, besplatan.
„Pozivamo ljude na ovaj veliki međunarodni sportski spektakl“, saopštila je Akademija snage i fitnesa Rasputin tim.
Organizatori su se zahvalili Gradu Vršcu, Sportskom savezu Vršca, Centru Millennium i sponzorima Etno kući Dinar, Swisslion, Fokus protect, Pizzeria Contrast, Hotel Srbija, Zona optimizma, Vetrenjača, ABC suplements, Gymleco Srbija, Better Bodies i Gasp.
(eVršac)