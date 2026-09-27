Vršac: Još sledeće nedelje besplatna analiza zemljišta

Grad Vršac obaveštava poljoprivredne proizvođače da mogu da iskoriste još narednu nedelju i odnesu uzorke zemljišta na besplatnu analizu u Poljoprivrednu savetodavnu službu „Agrozavod“.

Poljoprivredni proizvođači u „Agrozavodu“ mogu, uz podatke o svom poljoprivrednom gazdinstvu i setvenoj strukturi, da preuzmu i preparat cink-fosfid 10/1, namenjen za suzbijanje poljskih glodara. Preparat se poljoprivrednicima dodeljuje besplatno, u skladu sa setvenom strukturom i površinama pod zasadima.

Akciju sprovodi Poljoprivredna savetodavna služba „Agrozavod“ u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, prenosi RTV Pančevo.

Grad Vršac još jednom apeluje na sve građane, a posebno na poljoprivredne proizvođače, da ne spaljuju žetvene ostatke na poljoprivrednim površinama. Spaljivanje žetvenих остатака predstavlja opasnost od izbijanja i širenja požara, ugrožava bezbednost ljudi i imovine i negativno utiče na kvalitet zemljišta i životnu sredinu.

Pozivamo poljoprivredne proizvođače da odgovornim postupanjem sa žetvenim ostacima doprinesu očuvanju plodnosti zemljišta, zaštiti životne sredine i sprečavanju požara.

(RTV Pančevo)