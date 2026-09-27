Vršačka pozorišna jesen od 15. do 21. oktobra

Ovogodišnji, 33. festival odvijaće se pod sloganom „Vreme koje nas oblikuje“.

Međunarodni festival klasike „Vršačka pozorišna jesen“ biće održan od 15. do 21. oktobra 2026. godine u Narodnom pozorištu „Sterija“ u Vršcu. Ovogodišnji, 33. festival odvijaće se pod sloganom „Vreme koje nas oblikuje“, a publici će ponuditi izbor predstava domaćih i regionalnih pozorišta.

Festival će biti otvoren 15. oktobra predstavom „Ivanov“, prema delu A. P. Čehova, u režiji Dušana Petrovića i produkciji Narodnog pozorišta „Sterija“ Vršac.

Dan kasnije, 16. oktobra, na programu je predstava „Ljubav u cirkusu“, nastala po motivima pripovedaka Ive Andrića, u režiji Nebojše Bradića i produkciji Kruševačkog pozorišta.

Nakon pauze, 18. oktobra publika će moći da pogleda „Profesionalca“ Dušana Kovačevića, u njegovoj režiji, u izvođenju Zvezdara teatra. Za 19. oktobar zakazan je „Narodni poslanik“ Branislava Nušića, u režiji Vita Taufera i produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

Festival se nastavlja 20. oktobra predstavom „Gospođa Olga“ M. Bojića, u režiji Juga Đorđevića, u produkciji Narodnog pozorišta Beograd i Narodnog pozorišta Republike Srpske.

Završnica festivala zakazana je za 21. oktobar, kada će biti priređen kabare u čast nagrađenih, u kojem će nastupiti Tanja Banjanin i Mirjana Bobić-Mojsilović.

U okviru pratećeg programa, 17. oktobra biće izvedena predstava „Tako je moralo biti“ Branislava Nušića, u režiji Snežane Udicki i produkciji Kruševačkog pozorišta.

Na sceni vršačkog pozorišta tokom festivala nastupiće brojni poznati glumci, među kojima su Dragan Mićanović, Igor Đorđević, Nenad Jezdić, Nela Mihajlović, Srđan Timarov, Goran Šušljik, Zoran Cvijanović, Ljubiša Savanović, Aleksandar Vučković i drugi.

Karte su u prodaji od 1. septembra i mogu se kupiti isključivo na biletarnici Narodnog pozorišta „Sterija“ u Vršcu.

(Narodno pozorište „Sterija“)