PIO fond: Evo kada kreće isplata penzija za septembar

Deliblatska peščara: Sledi sanacija u tri pravca
14:00
28.09.2026
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za septembar 2026. godine.
Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za septembar biće uplaćene 2. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.
Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za septembar biće 6. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za septembar biće 10. oktobra na tekuće račune, a 12. oktobra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.
Isplata penzija za septembar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 9. oktobra 2026. godine.
(RTV Pančevo)