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PIO fond: Evo kada kreće isplata penzija za septembar

12:10

28.09.2026

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Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za septembar 2026. godine.

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za septembar biće uplaćene 2. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata penzija za septembar biće 6. oktobra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za septembar biće 10. oktobra na tekuće račune, a 12. oktobra počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za septembar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 9. oktobra 2026. godine.

(RTV Pančevo)

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Isplata penzija penzije Pio fond septembar

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