Svetski dan srca 29. septembra: 10 koraka do bolјeg zdravlјa

Deliblatska peščara: Sledi sanacija u tri pravca
14:00
28.09.2026
Svetski dan srca ustanovlјen je 2000. godine sa cilјem da se javnost širom sveta informiše o značaju i merama prevencije bolesti srca i krvnih sudova. Prema najnovijim podacima Svetske federacije za srce (SFS) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO), bolesti srca i krvnih sudova predstavlјaju globalni vodeći uzrok smrtnosti, odnoseći oko 20,5 miliona života svake godine.
Procenjuje se da danas više od 620 miliona lјudi živi sa nekim kardiovaskularnim problemom, pri čemu su najčešći akutni infarkt miokarda i moždani udar.
U Republici Srbiji situacija prati ovaj globalni trend i podaci Instituta za javno zdravlјe Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” potvrđuju da je gotovo 50% svih uzroka smrti u našoj zemlјi posledica kardiovaskularnih obolјenja. Međutim, i do 80% prevremenih kardiovaskularnih događaja može se uspešno sprečiti pa su posebno važne aktivnosti javnog zdravlјa.
Epidemiološka situacija u Južnom Banatu
Bolesti srca i krvnih sudova su vodeći uzrok obolevanja i umiranja i u Južnobanatskom okrugu. U okviru ove grupe bolesti posebno se preti Akutni koronarni sindrom (AKS) tj. infarkt miokarda i nestabilna angina pektoris.
U 2025. godini u Južnobanatskom okrugu je registrovano 717 obolelih od AKS i to 649 infarkta miokarda (90,5%) i 68 nestabilne angine pektoris (9,5%). U našem okrugu se od 2021. godine registruje blagi pad stopa obolevanja, ali porast stopa umiranja od AKS.
Od infarkta miokarda u našem okrugu češće obolevaju i umiru muškarci nego žene (odnos 60:40). Srčani udar se najčešće registruje kod muškaraca posle 55 i kod žena posle 60. godine života, međutim dijagnozu ove bolesti, ne tako retko dobiju i znatno mlađe osobe, već sa 30-40 godina.
Na osnovu do sada prikuplјenih podataka u 2025. godini, u Južnom Banatu je 147 osoba umrlo od infarkta miokarda i 8 od nestabilne angine pektoris. Smrtni ishod od infarkta miokarda najčešće se beleži kod muškaraca posle 60. godine i žena posle 65. godine života, ali se registruje i kod mlađih, već u uzrastu sa 45 godina.
Ove godine Svetski dan srca se obeležava pod sloganom „Bolest srca može biti neprimetna: Uhvati ritam srca! Ne propusti ni jedan otkucaj!”, a fokus je usmeren na:
– Prepoznavanje skrivenih, nemih simptoma srčanih bolesti koji često prolaze neprimećeni,
– Edukaciju populacije o atipičnim i skrivenim simptomima srčanih problema (npr. tiha hipertenzija, neobjašnjiv umor, blage aritmije),
– Aktivnosti ka donosiocima odluka da implementiraju zvanične nacionalne strategije i obezbede univerzalan pristup kardiološkoj nezi i preventivnim skrininzima.
Najznačajniji faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti
Među najznačajnije faktore rizika koji direktno doprinose razvoju kardiovaskularnih bolesti (KVB) ubraja se grupa metaboličkih i bihejvioralnih poremećaja. Vodeće mesto zauzima povišen krvni pritisak (hipertenzija), koji se smatra pojedinačno najvećim pokretačem i uzrokom preko 10,8 miliona smrtnih slučajeva godišnje na globalnom nivou. Slede upotreba duvanskih proizvoda, koja je odgovorna za više od osam miliona smrtnih ishoda, kao i povišen nivo šećera u krvi i hronična fizička neaktivnost, pri čemu svaki faktor pojedinačno doprinosi globalnom mortalitetu sa oko 6%. Na kraju, prekomerna telesna masa i gojaznost ne samo da predstavlјaju značajan rizik za nastanak bolesti srca i krvnih sudova, već i uzrok 3,7–5 miliona prevremenih smrtnih ishoda godišnje. Važno je naglasiti da savremene epidemiološke studije sve veći značaj pridaju i ekološkim faktorima, prvenstveno aerozagađenju, koje se danas klasifikuje kao vodeći faktor rizika u životnoj sredini sa blizu četiri miliona povezanih kardiovaskularnih smrti godišnje.
10 koraka do bolјeg zdravlјa i zdravijeg srca
Svetski dan srca obeležava se 29. septembra kroz široku mrežu globalnih i lokalnih aktivnosti koje organizuju članovi i partneri Svetske federacije za srce. Ovaj važan datum biće ispraćen brojnim javnim manifestacijama, stručnim predavanjima, tribinama, kao i sportskim i kulturnim događajima širom planete.
(Pančevac/Zjzpa)