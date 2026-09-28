Prvenstvo Vojvodine: 4 medalje za karatiste iz Plandišta u Novom Bečeju

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14:00
28.09.2026
Na Prvenstvu Vojvodine za kadete, juniore, koje je održano 27. septembra u Novom Bečeju takmičari karate kluba „Agrobanat“ iz Plandišta ostvarili su odličan rezultat osvojivši 4 medalje.
Učešće su uzeli svi takmičari koji su se borili za plasman na predstojećem prvenstvu Srbije, tako da je konkurencija u svakoj kategoriji bila na zavidnom nivou.
U izuzetno jakoj konkurenciji, zlatnu medalju osvojila je Una Majkić u kategoriji kadetkinja B klasa.
Srebrne medalje osvojile su: Una Majkić u kategoriji kadetkinja apsolutna klasa i Nađa Babić u kategoriji kadetkinja B klasa.
Bronzanu medalju osvojila je: Nađa Babić u kategoriji kadetkinja apsolutna klasa.
Prvenstvo Vojvodine je pokazalo da forma takmičara karate kluba ide uzlaznom putanjom, i da sa nestrpljenjem očekuju lepe nastupe na predstojećem prvenstvu Srbije.
Nakon završetka ovog takmičenja, nastavljaju se intenzivne pripreme takmičara „Agrobanat“ kluba za predstojeća takmičenja koja ih očekuju.
(Pančevac)