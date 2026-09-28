Sportska dešavanja

Prvenstvo Vojvodine: 4 medalje za karatiste iz Plandišta u Novom Bečeju

11:40

28.09.2026

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Karate klub „AGROBANAT“

Na Prvenstvu Vojvodine za kadete, juniore, koje je održano 27. septembra u Novom Bečeju takmičari karate kluba „Agrobanat“ iz Plandišta ostvarili su odličan rezultat osvojivši 4 medalje.

Učešće su uzeli svi takmičari koji su se borili za plasman na predstojećem prvenstvu Srbije, tako da je konkurencija u svakoj kategoriji bila na zavidnom nivou.

U izuzetno jakoj konkurenciji, zlatnu medalju osvojila je Una Majkić u kategoriji kadetkinja B klasa.

Srebrne medalje osvojile su: Una Majkić u kategoriji kadetkinja apsolutna klasa i  Nađa Babić u kategoriji kadetkinja B klasa.            

Bronzanu medalju osvojila je: Nađa Babić u kategoriji kadetkinja apsolutna klasa.

Prvenstvo Vojvodine je pokazalo da forma takmičara karate kluba ide uzlaznom putanjom, i da sa nestrpljenjem očekuju lepe nastupe na predstojećem prvenstvu Srbije.

Nakon završetka ovog takmičenja, nastavljaju se intenzivne pripreme takmičara „Agrobanat“ kluba za predstojeća takmičenja koja ih očekuju.

(Pančevac)

Tagovi

Karate klub Agrobanat Plandište Prvenstvo Vojvodine

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