Kolekcionarska berza u Vršcu okupila sve generacije

Dom vojske u Vršcu postao je za vikend epicentar retro zvuka, ugostivši veliku kolekcionarsku berzu vinilnih ploča, kompakt-diskova, audio-kaseta i audio-opreme. Ova manifestacija privukla je veliki broj pasioniranih ljubitelja muzike, kolekcionara i zaljubljenika u analogni zvuk iz celog regiona, koji su iskoristili priliku da obogate svoje privatne kolekcije i pronađu retka muzička izdanja.

Muzički skup organizovali su vršački kolekcionari ploča „Vinyl Broker“, u uspešnoj saradnji sa Kulturnim centrom Vršac, pretvorivši prostor Doma vojske u mesto sjajnog druženja i razmene iskustava.

Rariteti na policama i povratak analognog zvuka

Posetioci su tokom vikenda mogli da uživaju u prelistavanju na stotine gramofonskih ploča – od kultnih jugoslovenskih rok izdanja do retkih svetskih originala. Pored neprevaziđenog vinila, veliku pažnju privukli su i brižljivo čuvani kompakt-diskovi, ali i audio-kasete koje doživljavaju svojevrsnu renesansu među mlađim generacijama.

Takođe, na berzi je bila izložena i kvalitetna audio-oprema, što je posetiocima omogućilo da dobiju stručne savete o održavanju gramofona i zvučnika iz prve ruke.

Kultura fizičkih formata i dalje živi

Ovaj događaj je još jednom potvrdio da digitalne platforme ne mogu da zamene poseban ritual slušanja muzike sa fizičkih nosača zvuka.

Sjajan odziv Vrščana svih uzrasta pokazao je da ljubav prema vinilima i kasetama uspešno prkosi vremenu i modernim tehnologijama. Uspešna realizacija ove berze garantuje da će Vršac i u narednom periodu ostati nezaobilazna stanica na mapi vojvođanskih kolekcionara i audiofila.

(Pančevac)