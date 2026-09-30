JKP „Higijena“: Od sutra jesenja akcija, raspored po naseljima

Javno komunalno preduzeće ,,Higijena“ Pančevo – radne jedinice ,,Čistači“ i „Iznošenje otpada“ – organizovaće, od 1. do 29. oktobra 2026, od 7 do 15 sati, akciju sakupljanja i odnošenja kabastog otpada: starog nameštaja, ambalaže, baštenskog i sveg drugog otpada izuzev građevinskog šuta, po sledećem rasporedu:

1. oktobra – četvrtak:

Mučenička, Teslina, Vuka Karadžića, I. Barajevca, Kosovska, Štrosmajerova, Đure Jakšića, N. Đurkovića, Kej Radoja Dakića, Dositejeva, Milorada Bate Mihailovića, naselja Sodara i Solara, Trg slobode, Vojvode Radomira Putnika, Vojvode Petra Bojovića, Mite Topalovića, Generala Petra Aračića, Trg kralja Petra I, Vojvode Mišića, Njegoševa, Nemanjina, Karađorđeva – do Moše Pijade, B. Jovanovića, Svetozara Miletića, Branka Radičevića – do M. Pijade, Braće Jovanovića 33-a, Z. J. Jovanovića, OŠ „Stevica Jovanović“, Tehnička škola „23. maj“, OŠ ,,Jovan Jovanović Zmaj“ i Gimnazija „UrošPredić“.

2. oktobra – petak:

Miloša Trebinjca, Cara Dušana, Prvomajska, Cara Lazara, Maksima Gorkog, Žarka Zrenjanina, naselje Zelengora, Nušićeva, Marka Kraljevića, naselja Tip Stanko i Pepeljara, V. Žestića, Petra Preradovića, F. Višnjića, Dr Kasapinovića, 6. oktobra, Ž. Fogaraša, Branka Anovića, Takovska, OŠ ,,Branko Radičević“, ŠOSO „Mara Mandić“ i Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“.

5. oktobra – ponedeljak:

Karađorđeva – od Moše Pijade do Knićaninove, Tanaska Rajića, Knićaninova, Svetozara Šemića, Jovice Bezuljevića, Slavka Bokšana, prostor oko Železničke stanice ,,Aerodrom“, Jabučki put i naselja Karaula i Skrobara.

6. oktobra – utorak:

Dimitrija Tucovića, Marka Kulića, Hajduk Veljkova, Patrijarha Čarnojevića, Dragutina Ilkića Birte (stari naziv – Matije Gupca), Ive Kurjačkog, Mihajla Pupina, Jove Maksina, Uroša Predića i OŠ „Vasa Živković“.

7. oktobra – sreda:

Naselje Mladost – Kajmakčalanska, Pelisterska, Novoseljanski put – do Nadela, naselje Kudeljarski nasip, Poljoprivredna škola ,,Josif Pančić“ i OŠ ,,Sveti Sava“.

8. oktobra – četvrtak:

Svetog Save, Ružina, Delfe Ivanić, Kočina, Sinđelićeva, Braće Jugovića, Jug Bogdanova, Miloša Obilića, Majke Jugovića, Milana Toplice, I. Kosančića, Moše Pijade, Niška, Skopska, Podgorička, Kraljevačka, Valjevska, I. Milutinovića, Stevice Jovanovića, naselja Kotež I i II i Mašinska škola „Pančevo“.

09. oktobra – petak – rad po pozivu stanovništva i obilazak terena pređenog od 1. do 8. oktobra.

12. oktobra – ponedeljak – Dolovo (I i II rejon).

13. oktobra – utorak – Dolovo (III i IV rejon).

14. oktobra – sreda:

Naselje Vojlovica – Spoljnostarčevačka, Janošikova, Svetozara Markovića, Šandora Petefija,

Bratstva i jedinstva, osnovne škole „Bratstvo – jedinstvo“ i „Borisav Petrov Braca“.

15. oktobra – četvrtak:

Naselje Vojlovica, Ulica 7. jula, Janka Čmelika, Dobrovoljačka, Grobljanska, Boračka, Poljska i

naselje Topola.

16. oktobra – petak – rad po pozivu stanovništva i obilazak terena pređenog od 12. do 15. oktobra.

19. oktobra – ponedeljak – Starčevo (donji kraj).

20. oktobra – utorak – Starčevo (gornji kraj).

21. oktobra – sreda – Starčevo (Šumice).

22. oktobra – četvrtak – Starčevo (Radničko naselje).

23. oktobra – petak – rad po pozivu stanovništva i obilazak terena pređenog od 19. do 22. oktobra.

26. oktobra – ponedeljak – Bavaništanski put, stara Misa, naselja Strelište i Stari Tamiš i Osnovna škola „Miroslav Mika Antić“ .

27. oktobra – utorak:

Naselje Tesla – Oslobođenja, Lava Tolstoja, Milke Marković, Kneza Mihaila Obrenovića,

Čumićeva, Josifa Marinkovića, Aksentija Maksimovića, Dr M. Prite, Petra Kočića, Radoja

Domanovića, Graničarska, Pere Segedinca, Sterijina, Miloša Obrenovića, Stevana

Šupljikca, Železnička stanica „Predgrađe“ i osnovne škole „Isidora Sekulić“ i „Đura

Jakšić“.

28. i 29. oktobra – sreda i četvrtak – rad po pozivu građana i obilazak terena pređenog od početka akcije.

Obaveštavamo građane da se od 1. do 29. oktobra, od 7 do 15 sati, mogu obratiti

telefonom radi pitanja/informacija u vezi sa akcijom (013/327-000 i 310-203).

(Pančevac)