Evropski tron za Kovačičanku: Elena Strakova pokorila Lisabon

Bivša učenica Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice, Elena Strakova, ostvarila je istorijski uspeh na evropskoj sceni osvojivši sa svojim timom prvo mesto na prestižnom takmičenju u rešavanju poslovnih studija slučaja T.I.M.E.S. (Tournament in Management and Engineering Skills). Elena, koja je nakon završetka kovačičke gimnazije upisala Fakultet organizacionih nauka (FON) u Beogradu, pokazala je vrhunsko znanje i talenat, plasiravši našu zemlju i svoj matični fakultet na sam vrh Evrope.

T.I.M.E.S. je najveće evropsko takmičenje ovog tipa koje tradicionalno organizuje ESTIEM (Evropsko udruženje studenata industrijskog inženjeringa i menadžmenta), a koje svake godine okuplja najtalentovanije studente sa čak 72 evropska univerziteta.

Trijumf nad skandinavskim univerzitetima u finalu

Finalna runda ovog elitnog takmičenja održana je od 16. do 20. septembra 2026. godine u Lisabonu, gde su se nakon rigoroznih kvalifikacionih faza plasirala četiri najbolja tima iz cele Evrope. Beogradski tim, čiji je Elena ravnopravni član, odmerio je snage sa izuzetno jakim predstavnicima prestižnih univerziteta iz Geteborga i Linčepinga (Švedska), kao i Tamperea (Finska).

U žestokoj konkurenciji, studenti iz Srbije ponudili su najkreativnija i tehnološki najnaprednija rešenja za zadatu biznis studiju slučaja, što im je donelo jednoglasnu podršku stručnog žirija i šampionsku titulu.

Ponos i vetar u leđa za celu Kovačicu

Ovaj ogroman uspeh izazvao je lavinu ponosa i reči hvale u Eleninoj rodnoj Kovačici. Kolektiv Gimnazije „Mihajlo Pupin“ javno je uputio najsrdačnije čestitke svojoj bivšoj učenici, ističući da je ona najbolji dokaz kako se predanim radom, znanjem i jasnim ciljem stiže do evropskog trona.

Elenin trijumf u Lisabonu predstavlja ogroman motivacioni podstrek za sve sadašnje srednjoškolce u Kovačici, ali i dokaz da domaći obrazovni sistem i te kako rađa stručnjake sposobne da pobede najjaču evropsku konkurenciju.

(Pančevac)