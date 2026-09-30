Ekološki apel: Ko je „zaboravio“ nameštaj na putu ka Neri?

BELA CRKVA – Divlje deponije i neodgovorno odlaganje otpada i dalje predstavljaju jedan od najvećih ekoloških izazova u opštini Bela Crkva. Najnoviji primer nebrige o životnoj sredini zabeležen je na lokalnom putu koji vodi ka reci Neri, omiljenom izletištu i prirodnom biseru ovog kraja.

Naime, tik uz kolovoz, u senci drvoreda, za sada nepoznata osoba ostavila je delove starog kućnog nameštaja – fotelju i kauč. Prizor koji narušava izgled ovog prirodnog ambijenta odmah je privukao pažnju prolaznika i lokalne javnosti. Ubrzo je usledio i javni apel upućen sugrađaninu koji je na ovom mestu istovario kabasti otpad.

„Zamoljen sam da podsetim i zamolim osobu koja je ostavila ove predmete pored puta ka Neri da ih odnese na deponiju. Želim da verujem da je ostavljeno iz dobre namere“, navodi se u apelu koji je na svojoj Fejsbuk stranici postavio Belocrkvanske Novosti Rromano Suno , a u kojem se sugrađani pozivaju na svest i očuvanje zajedničkog prostora.

Iako pojedini u šali komentarišu da je nameštaj ostavljen kako bi prolaznici imali gde da „odmore u prirodi“, činjenica je da ovakvim predmetima nije mesto pored puta i da oni vrlo brzo mogu privući dodatne količine smeća, čime se formira nova divlja deponija.

Redakcija portala Belocrkvanske Novosti Rromano Suno apeluje na sve građane da kabasti i komunalni otpad odlažu isključivo na za to predviđenu gradsku deponiju. Očuvanje reke Nere, naših ulica i prirode koja nas okružuje dužnost je svakog pojedinca, kako bi Bela Crkva ostala čista i bezbedna za sve nas.

(Pančevac/S.L)