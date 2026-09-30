Triijumf filma u Pančevu: Chronovisor osvojio 10. PAFF! 

PANČEVO – Jubilarno, deseto izdanje Pančevo Film Festivala (PAFF) svečano je zatvoreno u nedelju, 27. septembra, projekcijom filma „Yugo ide u Ameriku“ rediteljskog dvojca Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Tokom pet festivalskih dana, Pančevo je ponovo potvrdilo status ključnog regionalnog mesta susreta filma, umetnosti i zajednice, ponudivši publici bogat program sa više od 30 ostvarenja.

U glavnoj takmičarskoj selekciji „Svetionici“, koja je domaćoj publici premijerno predstavila devet naslova, glavnu nagradu „Svetionik“ osvojio je film „Chronovisor“ reditelja Džeka Auena (Jack Auen) i Kevina Volkera (Kevin Walker).

Tročlani žiri, koji su činili Varja Močnik, Ivan Salatić i Luka Papić, istakao je u obrazloženju da film kroz apsurdnu potragu za mitskim izumom hrabro ispituje granice između istine i pažljivo konstruisanih fabrikacija. Koristeći svedena sredstva i raskošnu orkestarsku muziku, autori su stvorili hipnotički triler visoke filozofske i globalne intrige. Specijalno priznanje u ovoj kategoriji pripalo je filmu „Minimum Love“ rediteljke Maje Penčič.

Kada je reč o selekciji kratkometražnog filma „Rani radovi“, sedmočlani Mladi žiri srednjoškolaca, pod mentorskom palicom reditelja Bojana Vuletića, glavnu nagradu „Dimnjak“ dodelio je ostvarenju „Žene Narodnog fronta“ autorke Ivane Todorović. Žiri je prepoznao hrabrost i iskrenost filma koji univerzalizuje temu ženskog zdravlja i iskustva, dok su specijalna priznanja u istoj kategoriji otišla filmovima „Tarik“ Adema Tutića i „Vultures“ Diana Vajsa (Dian Ways). Laureati Ivana Todorović i Džek Auen pančevačkoj publici su se zahvalili emotivnim video-porukama.

Pored takmičarskih uzbuđenja, jubilarni PAFF ponudio je retrospektivu mlade rediteljke Tare Gajović u okviru programa „Svetla budućnost“, kao i međunarodnu selekciju „PAFFORAMA“ gde je najbolji film birala sama publika. Prateći festivalski program obogatili su izložba kolektiva Matrijaršija pod nazivom „Tušta i tma“, muzički nastupi, kao i četiri dinamične sesije u okviru „PAFF kafea“ koje su pokrile teme od domaće kinematografije na svetskim festivalima do stripa i filma sa Aleksandrom Zografom.

Ovogodišnji festival realizovan je u partnerstvu sa Kulturnim centrom Pančeva, uz podršku programa „Kultura za demokratiju“ Švajcarske vlade, Fondacije Hartefakt, Grada Pančeva, Evropske unije u Srbiji, Austrijskog kulturnog foruma, kao i ambasada Švajcarske, Slovenije i Portugala.

(Pančevac/S.L)