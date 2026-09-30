Solidarnost na delu: Crveni krst Pančeva pokrenuo veliku akciju za ugrožene

Crveni krst Pančeva zvanično je pokrenuo tradicionalnu humanitarnu akciju povodom obeležavanja Meseca solidarnosti, sa ciljem da se obezbedi neophodna pomoć najugroženijim socijalnim kategorijama društva. Ova dugogodišnja kampanja, koja se sprovodi u okviru nacionalnog programa Crvenog krsta Srbije, traje od 14. septembra do 17. oktobra 2026. godine pod prepoznatljivom porukom da nečije malo – drugima može promeniti život.

Organizatori pozivaju sve građane Pančeva, ali i društveno odgovorne kompanije, da pokažu humanost i donacije donesu u prostorije Crvenog krsta svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 časova.

Prikupljanje najvažnijih potrepština i podrška Narodnoj kuhinji

U okviru ovogodišnjeg Meseca solidarnosti na terenu se sprovodi intenzivno prikupljanje različitih vrsta pomoći koje su socijalno ugroženim sugrađanima najpotrebnije pred predstojeće hladnije dane. Građani mogu donirati:

Toplu odeću i obuću

Školski pribor za decu iz socijalno ugroženih porodica

Sredstva za ličnu i kućnu higijenu

Druge osnovne životne potrepštine

„Ono što je nekome višak, drugima je dobrodošlo“, istakla je Milica Todorović iz Crvenog krsta Pančeva, podsećajući na važnost solidarnosti. Pored prikupljanja stvari, organizacija nastavlja sa svojim ključnim programom – distribucijom kuvanih obroka iz Narodne kuhinje. Posebna pažnja posvećena je najtežim slučajevima, pa tako 50 nepokretnih i teže pokretnih korisnika svakog dana dobija tople obroke direktno na kućnu adresu.

Važni datumi i zdravstveno-edukativni program

Manifestacija ove godine spaja humanitarni rad sa zdravstvenom prevencijom i edukacijom, kroz obeležavanje nekoliko važnih međunarodnih datuma. Program obuhvata obeležavanje Svetskog dana srca (29. septembar) i Međunarodnog dana starih (1. oktobar), tokom kojih se organizuju prigodna predavanja i besplatni preventivni pregledi za starije i ugrožene sugrađane.

Akcija se nastavlja obeležavanjem Svetskog dana hrane (16. oktobar), dok je veliko finale i zvanični završetak kampanje zakazan za 17. oktobar, kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i gladi. Pančevački Crveni krst još jednom podseća da u borbi protiv nemaštine ne postoji mala pomoć i da je svaki doprinos korak ka humanijem društvu.

(Pančevac)