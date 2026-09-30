Južni Banat

Kabareom završeni Miholjski susreti sela u Opovu

10:30

30.09.2026

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Foto: Naše Opovo

Ovogodišnji „Miholjski susreti sela“ u Opovu završeni su 27. septembra, pozorišnom predstavom „Kabare Pavlov“, koja je izvedena u Velikoj sali Kulturnog centra Opovo.
Pred brojnom publikom, u okviru završnice manifestacije, nastupio je poznati glumac Milenko Pavlov, koji u ovoj kabaretskoj predstavi tumači glavnu ulogu.

„Kabare Pavlov“ publici je doneo spoj glume, muzike, humora i neposrednog kontakta sa publikom, pruživši posetiocima prijatno i zanimljivo veče u Kulturnom centru Opovo.

(Naše Opovo)

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Miholjski susreti sela Opovo

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