Kabareom završeni Miholjski susreti sela u Opovu

Ovogodišnji „Miholjski susreti sela“ u Opovu završeni su 27. septembra, pozorišnom predstavom „Kabare Pavlov“, koja je izvedena u Velikoj sali Kulturnog centra Opovo.

Pred brojnom publikom, u okviru završnice manifestacije, nastupio je poznati glumac Milenko Pavlov, koji u ovoj kabaretskoj predstavi tumači glavnu ulogu.

„Kabare Pavlov“ publici je doneo spoj glume, muzike, humora i neposrednog kontakta sa publikom, pruživši posetiocima prijatno i zanimljivo veče u Kulturnom centru Opovo.

(Naše Opovo)