Na konkursu 14. Međunarodnog festivala humora i satire „Žaoka”, koji organizuje Dom kulture iz Kačareva učestvovalo je više od 240 učenika iz cele Srbije i prvo mesto na literarnom konkursu osvojila je Rim Elkhedr, učenica sedmog razreda OŠ „Stevica Jovanović” iz Pančeva, a na likovnom konkursu Anđela Josimov iz dolovačke OŠ „Aksentije Maksimović”.

Dom omladine u Kačarevu bio je u utorak, 24. novembra, mesto susreta mladih literarnih i likovnih stvaralaca iz različitih krajeva Srbije povodom završnice dečjeg festivala „Mala žaoka 2026”.

Tom prilikom predstavljeni su rezultati literarnog i likovnog konkursa na temu „Moj omiljeni školski predmet”, a najuspešnijim učesnicima uručene su nagrade i diplome.

Ovogodišnji odziv bio je izuzetno dobar: na literarni konkurs pristiglo je 48 pesama, proznih sastava i aforizama, dok je likovni žiri imao pred sobom oko 200 radova učenika iz 17 osnovnih škola i radionice „Čarobni svet crtanja”.

Mladi autori iz više od petnaest gradova i mesta pokazali su da školski predmeti mogu biti mnogo više od lekcija i ocena – inspiracija za maštovite stihove, duhovite priče i raznovrsna likovna rešenja.

Posebno je ohrabrujuće što su među nagrađenima i učenici iz Pančeva i okolnih mesta, čime je još jednom potvrđeno da se dečje stvaralaštvo u ovom kraju uspešno neguje.

Pančevci među najboljima

O najboljim literarnim radovima odlučivao je žiri u sastavu književnici Aleksandar Čotrić, Rade Đergović i Senka Pavlović.

Ocenjivali su radove pristigle iz Beograda, Pančeva, Jabuke, Subotice, Kruševca, Starih Banovaca, Ćuprije, Zrenjanina, Smedereva, Jelašnice, Proseka, Knjaževca i Niša.

Nakon razmatranja, jednoglasno su doneli odluke o nagrađenima.

Prvu nagradu ravnopravno su osvojili Rim Elkhedr, učenica sedmog razreda OŠ „Stevica Jovanović” iz Pančeva, za pesmu „Istorija ima opravdanje”, i Luka Romić, učenik OŠ „Sveti Sava” iz Subotice, za pesmu „Škola izokrenuta moja”.

Druga nagrada pripala je Andreju Bukviću iz OŠ „Svetozar Marković” u Beogradu za pesmu „Moj omiljeni školski predmet – ljubav”, i Sofiji Vilotijević iz OŠ „Arčibald Rajs” u Beogradu za prozni rad „Moj omiljeni školski predmet – matematika”.

Treću nagradu ravnopravno su osvojile Mara Vasić iz OŠ „Cana Marjanović” u Ralji kod Sopota za pesmu „Gde se sakrilo iks?” i Lara Đerfi, učenica šestog razreda OŠ „Bratstvo–jedinstvo” iz Pančeva za pesmu „Moj omiljeni školski predmet – istorija”.

Pohvale za literarne radove dobili su Jovan Antić iz Niša, Tara Malešević iz Pančeva, Miona Ostojić iz Beograda, Strahinja Stojanović iz Jabuke, Lena Dimitrijević iz Vinče, odnosno Leštana, i Veljko Živović iz Jelašnice, iz odeljenja u Proseku.

Dolovka Anđela Josimov najbolja na likovnom konkursu

Ništa manje zanimljivi nisu bili ni likovni radovi, koji su pokazali koliko različito deca doživljavaju i predstavljaju školske predmete.

Likovni žiri u sastavu Jelena Badnjevac Ristić, predsednica, i članice Dragojla Lacković i Radojka Stanojković vrednovao je maštovitost, likovni izraz i način na koji su mladi autori odgovorili na zadatu temu.

Prvo mesto osvojila je Anđela Josimov, učenica petog razreda OŠ „Aksentije Maksimović” iz Dolova, čiji je mentor Milica Uskoković.

Drugo mesto pripalo je Lenki Palalić iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj” u Pančevu, čija je učiteljica Jelena Papadopulos, dok je trećeplasirana Đurđina Despotović iz OŠ „Svetolik Ranković” u Aranđelovcu.

Pohvale za likovne radove dobili su Milica Puškerić i Luka Jović iz OŠ „Aksentije Maksimović” u Dolovu, Nevena Slacki i Nikolina Ilić iz OŠ „Miša Stojković” u Gaju, Jakov Ristić iz Niša, Vasilije Filipović iz Kosovske Mitrovice, Luka Romić iz Subotice, Anđela Đurašinović iz Kovina, Vukan Đurašević iz Beograda i Jovana Ljubenović iz Merošine.

Gordani Stijačić nagrada „Zoran T. Popović”

Pored dodele priznanja učesnicima konkursa „Mala žaoka 2026”,pomenute večeri upriličeno je i otvaranje izložbe nagrađenih dečjih likovnih radova.

Tom prilikom je i dodeljena nagrada za književnost „Zoran T. Popović”, namenjena najboljem piscu za decu u 2026. godini, a ponela ju je Gordana Rogić Stijačić, pesnikinja za decu (Beograd).

Žiri je istakao da, svojim zbirkama poezije i priča „Šta to svetli, zvezda nije”, „Svetli uvek dobar čovek”, „Pidžamarama”, „Brodorama”, „Zagrljaji” i „Kako raste sreća” autorka na vedar, duhovit i maštovit način spaja tradicionalno i savremeno.

Pored nje te večeri nastupili su i Marijana Stratulat, direktorka NIU „Libertatea” i pesnikinja za decu (Vršac), i Aleksandar Čotrić, aforističar i pesnik za decu (Pančevo).

(Pančevac/J. Filipović)

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