Deo Jabuke bez vode zbog havarije

Južni Banat
Od danas radovi na putu Stajićevo – Čenta
Južni Banat
12:56
28.10.2026
Zbog havarije na vodovodnoj mreži, bez vode je ostala Ulica maršala Tita, od Radničke do Dimitra Vlahova, u naseljenom mestu Jabuka.
Sanacija havarije je u toku, a prekid vodosnabdevanja trajaće do završetka radova na vodovodnoj mreži.
Građani se mole za razumevanje i strpljenje.
(Pančevac)
12:56
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