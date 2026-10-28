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Deo Jabuke bez vode zbog havarije

11:11

28.10.2026

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Foto: JKP Vodovod

Zbog havarije na vodovodnoj mreži, bez vode je ostala Ulica maršala Tita, od Radničke do Dimitra Vlahova, u naseljenom mestu Jabuka.

Sanacija havarije je u toku, a prekid vodosnabdevanja trajaće do završetka radova na vodovodnoj mreži.

Građani se mole za razumevanje i strpljenje.

(Pančevac)

Tagovi

havarija Jabuka voda vodovodna mreža

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