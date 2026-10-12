Kupovna moć u plusu: Plata jača od korpe

BEOGRAD – Kupovna moć građana Srbije zabeležila je blago poboljšanje u junu, pošto je za pokrivanje prosečne potrošačke korpe bilo potrebno 0,92 prosečne plate, što je napredak u odnosu na 0,94 zarade iz prethodnog meseca. Najnoviji podaci Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine pokazuju da je ovaj pozitivan pomak rezultat znatno bržeg rasta prosečne neto zarade u odnosu na minimalno poskupljenje osnovnih životnih troškova.

U junu je prosečna neto zarada u Srbiji iznosila 120.401 dinar, što je skok za 2.003 dinara u odnosu na majski prosek (118.398 dinara). Sa druge strane, prosečna potrošačka korpa iznosila je 110.857,05 dinara i zabeležila je minimalni rast od svega 117,62 dinara. Kada se podvuku crta i svi troškovi, građanima je nakon kupovine prosečne korpe u džepu ostajalo oko 9.544 dinara. Minimalna potrošačka korpa u junu je iznosila 57.226,76 dinara, a za njeno pokrivanje bilo je potrebno 0,48 prosečne neto plate, isto kao i u maju.

Geografske razlike u standardu i dalje su izuzetno izražene, pa statistika beleži sledeće trendove po gradovima:

Zarade iznad proseka: Najviše junske neto plate tradicionalno su registrovane u Beogradu (148.687 dinara) i Novom Sadu (135.854 dinara).

Najbolja kupovna moć: Iako Novi Sad prednjači po platama, njegova kupovna moć je na nivou republičkog proseka. Standardom iznad proseka države mogu se pohvaliti Beograd, Kragujevac i Niš.

Pozitivan balans: Pored najvećih centara, prosečna junska plata premašila je vrednost potrošačke korpe u još pet gradova – Zaječaru, Smederevu, Valjevu, Užicu i Kraljevu, dok je u svim ostalim mestima korpa i dalje skuplja od plate.

(Kurir Biznis/Politika)