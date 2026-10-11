Horoskop za 11. oktobar: Bikovima je danas dobar dan, a Rakove čekaju prepreke

Ovan nervozan, dan za Bika, Blizanci i Lav odlično sarađuju, zidovi pred Rakom, Devica se bori, Vaga dobro, loš dan za Škorpije, Strelac flertuje, puno posla za Jarca, Vodolija greši, a Ribe u svađi. Ovo je današnji dnevni horoskop za 11. oktobar 2026. godine.

OVAN

Posao

Danas ste sami sebi najveći neprijatelj. Vaša nervoza i brzopletost mogu da dovedu do zatvaranja određenih vrata u vašem poslu. Savetuje se da ne reagujete na prvi impuls negativne energije.

Ljubav

Partner je danas strpljiv, i to je vaša sreća. Zajedničke aktivnosti su preporučljive samo ako su spontane.

Zdravlje

Solidno.

BIK

Posao

Ovaj dan može biti vaš. Važnu ulogu u poslovnim pregovorima može da odigra jedna Vodolija. Vaša vedrina može da bude zarazna, iskoristite to.

Ljubav

Partner vam je veoma privržen. Ali ne treba da iskušavate granice.

Zdravlje

Problemi sa digestivnim traktom.

BLIZANCI

Posao

Probijanje granica je nešto što će vam danas okupirati maštu. Iskoristite to i probajte da na potpuno neočekivan način rešite problem koji vas dugo muči. Dobra sadadnja sa jednim Lavom.

Ljubav

Nekome ste danas centar sveta. Uzvratite pažnjom i daće vam srce na dlanu. Iskoristite svoju inteligenciju.

Zdravlje

Mogući problemi sa reproduktivnim organima.

RAK

Posao

Zidovi, zidovi i samo zidovi. Oko vas su samo prepreke, nerazumevanje i loši vetrovi. Napravite plan, u suprotnom se rešavanje problema pretvara u gašenje požara.

Ljubav

Apatija u koju ste zapali neće ništa dobro doneti. Istina, i partner je doprineo tome, ali morate da se otvorite. Razgovarajte, zaboga.

Zdravlje

Problemi sa disajnim putevima.

LAV

Posao

Kada majstor stupi na scenu, svi ostali igraju sporedne uloge. Ovo je vaš dan i iskoristite ga tako što ćete motivisati druge svojim primerom. Nema potrebe da im nabijate na nos činjenicu da samo vi umete da iznesete težak problem na svojim plećima.

Ljubav

Jedna Škorpija bi vas danas mogla koštati glasve i srca. Sama njena pojava, neki pokret ili reč će vas potpuno raspametiti.

Zdravlje

Posetite kardiologa.

DEVICA

Posao

Niko ne zna bolje od vas da uoči i proceni rizik koji vreba iza jednog poduhvata. Ali, morate se izboriti da se vaše mišljenje čulo. Kažite prave reči u pravo vreme.

Ljubav

Emotivni život danas nije u vašoj sferi interesovanja. Radije ćete kod kuće sami pogledati neki film. Ili ćete jednim SMS-om dozvati brzu i proverenu “varijantu”.

Zdravlje

Proverite vid.

VAGA

Posao

Danas ste igrač iz senke. Nije vaš dan za akciju, ali je odlično vreme da sagledate situaciju na poslu. Posle toga ćete odlučiti da li da krenete uzlaznom lestvicom ili da menjate okruženje.

Ljubav

Male nežnosti i sitna zadovoljstva. To će vas danas ispuniti. Samo se prepustite trenutku, ostalo će doći samo.

Zdravlje

Dobro.

ŠKORPIJA

Posao

Ovo definitivno nije vaš dan. Može se desiti da zaboravite važne korake u poslovnom procesu ili da vam stvari ispadaju iz ruke. Ni senka one Škorpije koja najkomplikovanije zadatke rešava za manje od minuta.

Ljubav

Ovo je danas vaše polje. Zavodljivi, neuhvatljivi, mistični. Možete da upadnete u tu igru čak i ako ne želite.

Zdravlje

Vreme je za sistematski pregled.

STRELAC

Posao

Svakom se može desiti da mu nešto prođe ispred nosa a da ne vidi. Ali ne i Strelcu. Naći ćete put do dokumenata ili informacija koji su drugima nedostupni. Mudro time raspolažite.

Ljubav

Ko vama može da odoli, taj nema srce. Ipak, ovo je dan samo za flert, vezivanja ostavite drugima.

Zdravlje

Moguća glavobolja.

JARAC

Posao

Taman ste mislili da ste svaki korak dobro isplanirali i sproveli… Ali sitan detalj koji ste propustili ranije da uradite danas stiže na naplatu kao ogroman talas problema. Ne preostaje vam ništa drugo nego da zasučete rukave i da počistite posledice svoje greške.

Ljubav

Partner vas razume, ali ima i svojih problema.

Zdravlje

Prehlada.

VODOLIJA

Posao

Niko ne ume da zabrlja stvar kao vi. Priznanje greške će rešiti pola problema, ostalo je rutinski rad.

Ljubav

Jedan Rak može da vas zainteresuje. I nešto više od toga. Neka velika ljubavna priča u tišini plete svoju mrežu.

Zdravlje

Proverite vid.

RIBE

Posao

Problemi koji su prethodne nedelje izledali nereševi, sada u drugom svetlu se vide kao mačiji kašalj. Preporučljivo je da završite sa svim obavezama, nemojte da prenosite ništa za sutra.

Ljubav

Prevelik pritisak stvarate kod partnera. Svi su ljudi od krvi i mesa, pa jedna nepažljiva reč ne mora da znači kraj sveta. Ne raspaljujte svađu.

Zdravlje

Mogući bolovi u mišićima.

(Luftika.rs)