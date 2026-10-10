Danas je magičan datum 10.10, ostvaruju se najveće želje

Niz 10.10 definitivno donosi radost na mnogim poljima; on predstavlja celovitost i ukazuje na napredak na profesionalnom, ljubavnom i duhovnom planu. Ovaj niz brojeva podseća nas na lepotu darivanja i pomaganja drugima. Sada je trenutak da stvorite dobru karmu.

Veruje se da je niz brojeva 10.10 anđeoski niz koji pruža smernice na životnom putu. Pojava ovih brojeva najavljuje velike životne promene. Te promene se prvenstveno odnose na to da postanete osoba kakva ste oduvek želeli da budete.

Spremni ste da sa puta svoje sudbine uklonite negativnost, mračne uspomene iz prošlosti i lošu energiju. Sada posedujete snagu i samopouzdanje da istražite skrivene kutke sopstvene duše. Kada bolje upoznate sebe, bićete spremniji da se suočite sa brojnim izazovima.

Takođe se veruje da niz 10.10 donosi divne prilike za vaš ljubavni život. Oni koji su slobodni izaći će iz svoje zone komfora i upoznati zanimljive ljude. Ako ste u vezi, možda ćete poželeti da istražite nove granice erotske energije i produbite vezu sa partnerom.

Niz 1010 definitivno donosi radost na mnogim poljima, posebno u profesionalnom životu. Danas imate priliku da pokažete svoju profesionalnu vrednost i uberete plodove svog truda koji daleko prevazilaze vaša očekivanja.

U numerologiji, zbir cifara niza 10-10 iznosi 20 – broj koji privlači dobro zdravlje i skladan život. Ovaj niz je posebno blagotvoran jer predstavlja celovitost i nagoveštava napredak u vašem profesionalnom, ljubavnom i duhovnom životu.

U periodu kada vlada ovaj magični niz 10-10, možda vas očekuje porodično slavlje – poput venčanja ili rođenja deteta. U numerologiji, broj 20 (10 + 10) simbolizuje novu ljubav. Moguće je da je neko iz vašeg okruženja već dugo zaljubljen u vas, ali je vešto skrivao svoja osećanja. Napravite prvi korak; ne plašite se odbijanja. Univerzum je na vašoj strani!

Univerzum nam neprestano šalje dobre vibracije. Čišćenjem svog energetskog prostora dokazujete da ih u potpunosti zaslužujete.

Ovaj niz brojeva podseća nas na lepotu davanja i pomaganja drugima. Sada je trenutak da stvorite dobru karmu. Pomozite nekome kome je pomoć potrebna, podelite svoju sreću i blagostanje i uvek budite spremni da otvorenog srca dočekate nove ljude i pomognete im da zacele rane svoje duše.

Ciklus dobrih dela je neraskidiva sila sposobna da u vašu budućnost unese divne stvari.

Tarot karta povezana sa nizom 10-10 je Točak sreće. Ova karta ukazuje na to da vas sreća prati na svakom koraku i da se približavate uspehu. To se posebno odnosi na vaše finansije. Ipak, ova karta nosi i rizik od nestabilnosti.

Ne dozvolite da vas ponese ovaj talas sreće i blagostanja. Preterani ego i rasipništvo doneće vam veće probleme od radosti koju trenutno osećate.

Budite zahvalni na svemu, ostanite dosledni sebi i uvek vodite računa o potrebama ljudi oko sebe.

(Atma/lovesensa)