Oktobarski susreti u Idvoru: Položeni venci kraj spomenika Mihajlu Pupinu

Povodom 172. godišnjice rođenja Mihajla Pupina i 110. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Krf, u Idvoru su održani „Oktorbarski susreti“. Polaganjem venaca, svečanom akademijom i otvaranjem izložbe o Pupinovom doprinosu tokom Prvog svetskog rata, odata je počast velikom naučniku i rodoljubu.

Polaganjem venaca kraj spomenika Mihajlu Pupinu, u Idvoru je svečano održana manifestacija „Oktobarski susreti“ kojom se obeležila 172. godišnjica rođenja velikog srpskog naučnika Mihajla Pupina, kao i 110. godišnjica od iskrcavanja srpske vojske na Krf. Ministar za ljudska i manjinska prava u tehničkom mandatu, Demo Beriša, istakao je da život i delo Mihajla Pupina predstavljaju trajnu inspiraciju za negovanje rodoljublja, znanja i zajedništva, prenosi RTV Pančevo.

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu, istakao je da su Pupinova dostignuća i posvećenost zajednici ostavili neizbrisiv trag u istoriji.

Mihajlo Pupin se pobrinuo da se jedan mali Idvor nađe na svetskoj mapi nauke, rekla je Marijana Meliš, pomoćnik predsednika opštine Kovačica.

Pored svečane akademije, na kojoj su uručena priznanja, otvorena je i izložba „Mihajlo Pupin u velikom ratu – od Amerike do Krfa: borba za spas Srbije“. Izložba je povezala naučna dela Mihajla Pupina i njegovo zalaganje i humanitarni rad tokom Prvog svetskog rata.

(RTV Pančevo)